Москва онлайн и "TVоя Москва" расскажут, как сделать свою речь убедительной

Фото: Москва 24/Никита Симонов
6 апреля в Центре документального кино в рамках образовательного проекта "TVоя Москва" выступит brand voice телеканала Москва 24, тренер по технике речи и работе в кадре Вера Коцюба. Тема мастер-класса – "Техники убеждения или как выстроить свою речь, чтобы она была убедительной".
Слушатели узнают:
- как готовить выступления с учетом аудитории;
- как четко сформулировать цель выступления;
- как говорить убедительно.
Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запустила пятый ежегодный сезон проекта "TVоя Москва". На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.
Проект создан при финансовой поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы.
Смотрите трансляцию 6 апреля в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.