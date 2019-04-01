Москва онлайн и "TVоя Москва" расскажут, как сделать свою речь убедительной

Фото: Москва 24/Никита Симонов

6 апреля в Центре документального кино в рамках образовательного проекта "TVоя Москва" выступит brand voice телеканала Москва 24, тренер по технике речи и работе в кадре Вера Коцюба. Тема мастер-класса – "Техники убеждения или как выстроить свою речь, чтобы она была убедительной".

Слушатели узнают:



как готовить выступления с учетом аудитории;

как четко сформулировать цель выступления;

как говорить убедительно.

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запустила пятый ежегодный сезон проекта "TVоя Москва". На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.

Проект создан при финансовой поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Смотрите трансляцию 6 апреля в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.