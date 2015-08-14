На Театральной площади пройдет акция "Фруктовый театр"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

15 августа с 14 до 18 часов на Театральной площади пройдет специальная акция "Фруктовый театр" от радиостанции "Москва FM" и проекта "Город Доверия".

Она состоится в рамках большого ежегодного праздника для сладкоежек "Московское лето. Фестиваль варенья". На это время Театральная площадь поменяет свое название и станет "Фруктовым театром". Именно здесь можно будет послушать музыку, обучиться некоторым приемам актерского мастерства и речи, поставить вместе с детьми интерактивный спектакль.

На протяжении 10 дней во Фруктовом театре будут работать три площадки – Балетный класс, Анимационное шале и Сцена. А в субботу, 15 августа, появится еще одна творческая площадка, организованная радиостанцией "Москва FM" и проектом "Город Доверия".

У маленьких гостей появится возможность разрисовать мелками несколько игрушечных домов в центре Москвы. А взрослые смогут занять себя изготовлением памятных магнитов. Единственное условие: необходимо предварительно разместить выбранный снимок в Instagram с хэштегом #лето24. Затем достаточно выбрать свой снимок на экране специально установленного стенда и нажать одну кнопку – уникальный летний сувенир готов!

Приятным дополнением к творческим опытам станут подарки от "Москва FM" и "Города Доверия".