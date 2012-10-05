В Москве создадут образовательные комплексы - Исаак Калина

Исаак Калина. Фото: ИТАР-ТАСС

Глава департамента образования Исаак Калина рассказал о создании образовательных комплексов, промежуточных итогах пилотного проекта "125 школ" и многом другом в интервью телеканалу "Москва 24".

Калина сказал, что в настоящее время необходимо формировать образовательные комплексы. Объединение школ позволит ученикам получать все образовательные услуги в одном месте. В том числе в таких комплексах будет и дошкольное образование.

"Eсли одному ребенку нравится литература, а другому математика, то в мощном комплексе каждый из них сможет получить необходимые знания", – отметил Калина. Он считает, что комплексы дадут возможность профессиональной реализации и учителям: "У учителей появляется полноценная нагрузка, чего не было в маленьких школах. Кроме того, такие специалисты, как психологи, учителя иностранных языков, музыкальные руководители нужны и в дошкольных учреждениях. Создание комплексов поможет объединить усилия".

Калина подчеркнул, что все профессиональные педагоги смогут найти свое место в новых образовательных комплексах.

Комплексы будут формироваться внутри микрорайонов. Но возможны и исключения. Калина привел пример Центра образования "Царицыно" № 548. Он сказал, что центр "работает блестяще, несмотря на большие расстояния между корпусами".

Глава департамента сказал, что решение об объединении школ будет принимать правительство Москвы. В любом случае без ведома коллективов образовательных учреждений объединение не произойдет. "Они взвешивают все "за" и "против", анализируют риски", – отметил Калина.

Отвечая на вопросы москвичей, он сказал, что родители смогут выбирать для своих детей ближайшую к дому школу. В 2013 году планируется закрепить дома за всеми школами микрорайоне, а не только за одной из них, отметил он.

"В этом есть свои риски, но мы хотим предоставить большую возможность выбора. Хотим, чтобы директора посоветовались с родителями, будет ли так удобней", – сказал Калина.

Он отметил, что уровень всех московских школ практически одинаковый: "Москвичи очень разумные люди и они понимают, что великих различий между школами быть не может. За последние годы выравнено материально-техническое состояние школ. Во всех школах учителя имеют компьютеры, везде есть специальные компьютерные классы. Сегодня финансирование выравнено".

Калина подчеркнул, что в настоящее время работает электронная запись. Он рассказал, что на сайте высвечивается школа, соответствующая регистрации, но можно выбрать еще две школы. "Сначала вы получите приглашение от школы, которая за вами закреплена, ей можно ответить, что вы планируете учиться в другой школе. В установленный срок вы получите приглашения в другие школы", – пояснил Калина.

Глава департамента рассказал, что в ближайшее время будет модернизирована электронная очередь в детские сады. Он пообещал, что очередь станет гораздо удобнее – с документами родители должны будут приходить только один раз, когда их пригласят в конкретный садик.

Учителя задали вопрос о понижении зарплаты. На что глава департамента сказал, что фонд оплаты труда сейчас зависит только от количества учеников, а распределение зависит от администрации, профкома и управляющего совета. "Департамент не устанавливает зарплаты, он только определяет минимум. В Москве нет учителей, которые получают этот минимум. Сегодня органы власти только обеспечивают финансирование", – сказал Калина.

Он подчеркнул, что за последнее время зарплата учителя в среднем выросла на 30% за счет перераспределения финансов от административных работников к работникам школ.

Калина рассказал о пилотном проекте "125 школ", который был запущен 1 апреля этого года. Впоследствии к проекту присоединились и другие школы. Сейчас в нем участвуют свыше 90% школ. Суть проекта – изменить характер отношений между школой и семьей, отметил Калина. "Механизмом реализации было выбрано личностно-ориентированное финансирование. Каждый школьник, которого школа не взяла – это прошедшие мимо 120 тысяч рублей в год. Педагоги заинтересованы работать так, чтобы ученики хотели учиться в этой школе. В них (в школах) должно быть, как в самолетах, когда говорят: "Спасибо, что вы выбрали нашу компанию ", – пояснил Калина. Он подчеркнул, что считает этот проект педагогическим, а не финансово-экономическим.

Он заострил внимание на промежуточных результатах проекта "125 школ". "Тенденции уже есть: увеличивается доля школ, в которых можно получить образование самого высокого качества. Образуются комплексы, улучшается менеджмент. Кроме того, не менее важно – поведение детей, их отношение к миру. Уменьшается количество правонарушений среди учащихся", - сказал Калина.

Глава департамента подчеркнул, что за 6 месяцев 2012 года количество правонарушений в школах снизилось, несмотря на увеличение количества детей. "Показатели поведения московских детей самые лучшие по России", – отметил Калина.

Учителя отреагировали на проект по-разному: "Кто-то жалуется, что родители стали много требовать. Но всякое движение вызывает трение. Так, есть высококвалифицированный учитель, а есть тот, кто халатно относится к своим обязанностям. Такой учитель вызывает отторжение у учеников, и они уходят".

В преддверии Дня учителя Калина поздравил своих коллег с профессиональным праздником. Он пожелал учителям любви родных людей и уважения коллег, учеников и их родителей.