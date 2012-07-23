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23 июля 2012, 13:56

Более половины рынков Подмосковья не отвечают требованиям закона

Московская область рынки Руслан Цаликов

ИТАР-ТАСС

Более половины рынков, работающих в Московской области, не соответствуют требованиям федерального законодательства. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на министра потребительского рынка и услуг Подмосковья Екатерину Семенову.

"На 1 июля работают с разрешением 215 рынков, из них, по нашему мониторингу, соответствуют требованию федерального закона только 80. Из 135, которые не соответствуют требованиям, 22 прекращают деятельность, 11 переходят на режим работы ярмарок, 7 планируют перейти в формат торгового комплекса, 86 осуществляют реконструкцию, по 9 рынкам решения не принято", - рассказала Семенова на совещании вице-губернатора Подмосковья с главами районов и городов региона.

По словам министра, на 1 января 2013 года будут функционировать 132 рынка, "хотя эта цифра вызывает большое сомнение".

В ответ на это вице-губернатор Московской области Руслан Цаликов поручил навести порядок на рынках региона. "На рынках целый комплекс проблем, связанных и с нелегальной миграцией, и, к сожалению, с наркотиками, все мы это знаем сами. Когда мы говорим о рынках, никто не ставит цели их расплодить или уничтожить. Надо делать так, как угодно людям, но при этом на рынках должен быть явный порядок", - подчеркнул Цаликов.

Как заключила Екатерина Семенова, розничный оборот на рынках в Московской области в 2011 году составил более 95 миллиардов рублей, а в первом полугодии 2012 года - почти 52 миллиарда рублей.

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