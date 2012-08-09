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09 августа 2012, 15:33

В Подмосковье обнаружили 147 незаконно построенных домов

Московская область незаконные постройки Вешки Александр Коган

ИТАР-ТАСС

В Подмосковье обнаружено 147 домов, в том числе многоквартирных, разрешение на постройку которых не выдавалось, сообщил министр по долевому жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью Московской области Александр Коган.

В ближайшее время список этих объектов будет размещен на сайте министерства, сообщает ИТАР-ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что окончательное решение о том, что дом построен незаконно, может принять только суд. Некоторые жилища - самострой на землях сельскохозяйственного назначения. В других случаях многоквартирные дома построены на дачных участках, что является нарушением законодательства. Среди объектов есть и небезопасные для проживания, так как они возведены с нарушением норм.

По словам министра, 22 незаконных постройки находится в Мытищах, также известно об объектах в Ленинском, Одинцовском и Дмитровском районах.

Коган также отметил, что необходимо заботиться об интересах граждан и сносить только те дома, которые были построены с грубыми нарушениями строительных норм и опасны для проживания.

Напомним, что проблема незаконного строительства в регионе получила особую актуальность после скандального сноса 60-квартирного дома в Вешках. Как выяснилось, дом был возведен незаконно и подлежал сносу еще в прошлом году. Накануне собственник этого здания, находящийся за границей, был объявлен в международный розыск. Тем временем стало известно, что ему принадлежит еще девять подлежащих сносу объектов, расположенных в Мытищинском, Ленинском, Одинцовском районах и Балашихе.

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