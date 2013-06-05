Рок-фестиваль "Нашествие-2014" предложили провести в Подмосковье

Фото: ИТАР-ТАСС

В среду, 5 июня, министр культуры Московской области Олег Рожнов заявил о заинтересованности ведомства в проведении рок-фестиваля "Нашествие-2014" в Подмосковье. Осенью власти начнут переговоры с организаторами музыкального проекта.

По словам Рожнова, о желании предоставить площадку для фестиваля сообщили два муниципальных района. Также он подчеркнул, что для проведения "Нашествия" необходима большая территория и развитая инфраструктура.

Как сообщает РИА Новости, "Нашествие" в Московскую область власти планировали перенести еще в 2012 году. Однако организаторы фестиваля заявили, что не в курсе подобных изменений. В результате "Нашествие-2013" провели традиционно в Тверской области.

Фестиваль "Нашествие" под открытым небом проводят с 1999 года. С 2009-го музыканты и зрители собираются на площадке в Тверской области. В разные годы концерт посетили от 4 до 180 тысяч человек. В числе приглашенных музыкантов были "Чайф", "Алиса", "Би-2", Гарик Сукачев, ДДТ, "Пилот", "Пикник", Кипелов, "Сурганова и Оркестр".