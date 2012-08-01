Жильцы препятствуют сносу жилого дома в Подмосковье

В поселке Вешки сносят пятиэтажный дом, который по документам числится дачей. Жители дома уверены, что документы на собственность у них в порядке, и намерены отстаивать свои права в Верховном суде

Жильцы препятствуют сносу многоквартирного дома, самовольно возведенного в поселке Вешки Мытищинского района Подмосковья, передает РИА Новости.

В сентябре 2011 года Мытищинский городской суд обязал собственника незаконно возведенного строения снести его за свой счет, однако требование суда выполнено не было.

Сегодня, 1 августа, сносить здание начали работники отдела судебных приставов. Постройка разбирается, несмотря на сопротивление граждан – жильцов дома.

Некоторые из жильцов покинули дом добровольно, тех же, кто остается в квартирах, судебные приставы выводят принудительно. На месте находятся все оперативные службы, работы по демонтажу здания проходят с соблюдением всех мер безопасности.