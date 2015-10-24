"Мосгортранс" сократил более 5 тысяч сотрудников в рамках оптимизации

Фото: m24.ru/Александр Авилов

"Мосгортранс" сократил и перевел на другую работу более 5 тысяч сотрудников из неводительского персонала в рамках оптимизации. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

"Мы проводим серьезную внутреннюю оптимизацию. Мы порядка 5 тысяч неводительского персонала сокращаем и переводим на другую работу. В следующем году мы эту работу продолжим", - цитирует Михайлова агентство РИАМО.

По словам главы предприятия, высвобождаемые средства от оптимизации идут на стимулирование работы водителей, на повышение качества работы и на техническое оснащение

Также Михайлов сообщил, что деньги, полученные от оплаты проезда пассажирами, составляют порядка 40-45 процентов бюджета Мосгортранса.

"Значительную часть нагрузки, связанную с компенсацией затрат Мосгортранса, несет на себе город. Мы получаем ежегодную очень значительную субсидию на ведение нашей деятельности. Доходы от платы пассажиров составляют порядка 40-45% в бюджете Мосгортранса", - приводит слова Евгения Михайлова Агентство "Москва".

По его словам, стоимость подвижного состава никак не связана с повышением тарифов для жителей города. Вместе с тем, если будет принято решение о повышении тарифов, то дополнительные средства направят на обновление подвижного состава.