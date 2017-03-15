Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Ежегодный парад трамваев пройдет в Москве 15 апреля, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

На Чистопрудном бульваре представят 16 уникальных трамвайных вагонов разных эпох, в том числе запряженную лошадьми конку XIX века и легендарный вагон "Ф" 1908 года выпуска. Гости праздника смогут посмотреть, сфотографироваться и посетить старинные вагоны. Рядом с каждым из них будут работать артисты в костюмах соответствующих эпох.

По словам генерального директора ГУП "Мосгортранс" Евгения Михайлова, трамвай является старейшим и вместе с тем одним из самых быстро развивающихся видов общественного транспорта. Поэтому важно сохранить многолетнюю любовь москвичей к его истории и привить уважение к нему юным жителям столицы.

Вместе с раритетными экспонатами наземного транспорта на выставке представят специальный рельсоочистительный вагон и вагон-вышка для обслуживания контактной сети, а также коллекцию ретроавтомобилей музея "Московский транспорт".

Также на параде трамваев юным гостям предложат изготовить и раскрасить модель трамвая из картона, а взрослые смогут принять участие в конкурсах и викторинах. Помимо этого, на празднике выступят музыкальные и творческие коллективы.