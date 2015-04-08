Город онлайн: глава "Мосгортранс" Евгений Михайлов – об итогах и планах

Фото: ТАСС/Павел Смертин
9 апреля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы "Мосгортранс" за первый квартал 2015 года и планам развития наземного пассажирского транспорта.
На мероприятии выступит гендиректор "Мосгортранс" Евгений Михайлов. Он расскажет о работе городского транспорта и новых проектах, которые будут воплощены в ближайшем будущем.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 13.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 9 апреля в 13.00
- Что: встреча с директором "Мосгортранс"
- Кто: Евгений Михайлов
- Кому смотреть: тем, кто живет в Москве и пользуется общественным транспортом