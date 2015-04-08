Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля 2015, 14:48

Транспорт

Город онлайн: глава "Мосгортранс" Евгений Михайлов – об итогах и планах

Фото: ТАСС/Павел Смертин

9 апреля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы "Мосгортранс" за первый квартал 2015 года и планам развития наземного пассажирского транспорта.

На мероприятии выступит гендиректор "Мосгортранс" Евгений Михайлов. Он расскажет о работе городского транспорта и новых проектах, которые будут воплощены в ближайшем будущем.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 13.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 9 апреля в 13.00
  • Что: встреча с директором "Мосгортранс"
  • Кто: Евгений Михайлов
  • Кому смотреть: тем, кто живет в Москве и пользуется общественным транспортом

Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
Мосгортранс наземный транспорт трамваи троллейбус пассажиры прямые трансляции наземный общественный транспорт автобус

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика