Депутаты предложили ставку за капремонт 20 рублей за кв. метр в месяц

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Капитальный ремонт в столице должен стать комплексным, сообщил на заседании рабочей группы глава комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

"Сейчас обсуждается вопрос о том, что должно входить в комплексный капремонт. Согласно федеральному закону, это ремонт газо- и теплоснабжения. Мы предлагаем включить сюда ремонт дымоходов и мусоропроводов", - сказал он.

По словам Орлова, столичные власти ежегодно закладывают в бюджет 18 миллиардов рублей на точечный капитальный ремонт. Чтобы проводить комплексный капремонт, необходимы дополнительные средства. Мосгордумы предлагает установить сумму взноса с горожан около 20 рублей за квадратный метр жилья в месяц. После этого финансировать капремонт будет и город, и сами москвичи, передает корреспондент M24.ru.

"Семьи, которые получают субсидии на ЖКХ, увеличения не почувствует. Льготники, которые платят 50% ЖКХ, должны платить и половину взноса на капремонт. Мы предлагаем такую меру правительству", - отметил Орлов.

Депутат МГД объяснил, что есть два варианта финансирования капитального ремонта: индивидуальный счет на каждый дом и оплата через единого регионального оператора. "В начале ноября мы уже получили обращения от представителей ТСЖ и саморегулируемые организации управляющих компаний с просьбой рассмотреть вопрос о создании подобной системы. Ее нет только в Москве, Крыму и Севастополе. Жильцы должны выбирать сами. У Мосгордумы останется право ввести срок для принятия решения о ремонте дома. Такой законопроект уже внесен, его рассмотрят 3 декабря. Если правительство примет программу в декабре, то взносы начнут платить с июля", - уточнил он.

Председатель совета муниципальных образований Москвы Михаил Львов согласен, что городу необходима комплексная программа капитального ремонта. "Москва - один из немногих регионов, где капремонт домов идет только за счет бюджета. Но ремонт идет точечно, а комплексной программы нет. Если ее не принять, то скоро все будет изношено", - сказал Львов.

Кроме того, ответственный секретарь совета муниципальных образований Светлана Разворотнева сообщила, что уже 66 регионов начали собирать платежи с граждан. "Однако есть проблемы, которые Москва не должна повторять: это непрозрачные тарифы и неправильный выбор того, что нужно отремонтировать. Помимо этого, у москвичей сумма взносов будет не самой высокой, потому что мы платим за ЖКХ меньше, чем многие регионы", - рассказала Разворотнева.

Муниципальные депутаты считают, что программа капремонта в районе должна вывешиваться за 30 дней до начала работ, чтобы собственники могли обсуждать этот вопрос и вносить правки. Кроме того, информация о накопленных средствах должна быть прозрачной.

Глава департамента капремонта Артур Кескинов сообщил, что финансирование через регионального оператора должны получать самые тяжелые дома. "Мы постараемся начать в них ремонт в первый год работы системы. Сама база мониторинга жилищной инспекции содержит информацию о состоянии домов и коммуникаций. Надо как можно скорее сделать ее публичной. С 2015 года надо начинать ремонтировать самые тяжелые дома. Надо создать калькулятор расчета, чтобы жители могли рассчитать, когда их дом встанет на ремонт", - отметил он.

А по словам замглавы департамента капремонта Дмитрия Лившица, субъект также будет обязан утвердить особый порядок для выбора подрядчика для капремонта. Возможно, стоит создать постоянные конкурсные комиссии, которые будут контролировать работы подрядчиков.

Ранее сообщалось, что малообеспеченные семьи в Москве получат субсидию на оплату взноса на капитальный ремонт. В Москве сейчас около полумиллиона таких малообеспеченных семей. Льготу по взносам на капремонт также будут получать сироты, ветераны труда, труженики тыла, участники войны и люди, пережившие блокаду Ленинграда.