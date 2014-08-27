Полная расшифровка дебатов кандидатов 1-го округа ("Москва Доверие")

Кандидаты в депутаты МГД от 1 округа представили свои программы

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 1-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах приняли Александр Венедиктов ("Справедливая Россия"), Максим Болотин ("Яблоко"), Григорий Гончарук (КПРФ). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москва" дебаты кандидатов в Московскую городскую Думу. Сами выборы состоятся 14 сентября, в единый день голосования. Я напомню, что они будут проходить по мажоритарной системе, и будет избрано 45 депутатов. Меня зовут Илья Федоровцев. Здравствуйте – говорю всем кандидатам. Сейчас я вас представлю.

Итак, у нас в студии кандидаты в депутаты по 1-му избирательному округу, это районы Крюково, Матушкино, Савелки, Силино и Старое Крюково.

Итак, кандидат №1 – Александр Венедиктов. Александр, здравствуйте.

Александр Венедиктов: Здравствуйте.

Ведущий: Максим Болотин, кандидат №2. Максим, добрый день.

Максим Болотин: Здравствуйте.

Ведущий: И Григорий Гончарук. Здравствуйте.

Григорий Гончарук: Да, здравствуйте.

Избирательный округ № 1 Районы: Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково. Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково. Кандидаты:

Алексанян Артур Олегович .

Родился в 1961 году, живет в Москве. Работает в ООО "Радость моя". Занимает должность руководителя детского медицинского центра. Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская платформа".

Болотин Максим Олегович .

Родился в 1974 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Бутузов Александр Викторович.

Родился в 1978 году, живет в поселке Руменцево,Истринский район, Московская область. Работает в ООО "Церера 5". Занимает должность администратора. Выдвинут московским отделением "Либерально-демократическая партия России".

Венедиктов Александр Викторович .

Родился в 1971 году, живет в Москве. Работает в ООО "РеалЭКСУМ". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Гончарук Григорий Иванович .

Родился в 1955 году, живет в Москве. Индивидуальны предприниматель. Выдвинут московским отделением "Коммунистическая партия Российской Федерации". Драгункина Зинаида Федоровна .

Родилась в 1948 году, живет в Москве. Работает в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Занимает должность председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".



Ведущий: Итак, вам уже объясняли механику дебатов, но, тем не менее, я еще раз напомню. Вначале у каждого будет приветственное слово, потом несколько раундов вопросов и ответов, и затем заключительное слово. Жеребьевка прошла, поэтому в этом же порядке мы будем идти в течение сегодняшних дебатов.

Итак, вступительное слово, у вас есть полторы минуты, Александр Венедиктов, прошу, самопрезентация ваша.

Александр Венедиктов: Здравствуйте. Александр Венедиктов, депутат Совета депутатов муниципального округа Матушкино. Юрист, психолог. Победив на выборах в избирательной кампании 2012 года, я взял на себя огромную ответственность перед своими избирателями. Сейчас выполняются мои предвыборные обещания.

Начат выборочный капитальный ремонт корпусов 200 А, Б, В, Г, и работа в данном направлении продолжается. С 2010 года еженедельно по средам провожу в 417 корпусе бесплатные юридические консультации для жителей города.

Мое решение участвовать в выборах продиктовано желанием сделать наш город комфортнее для проживания и безопаснее. Городу нужны новые программы и новые люди, которые могут открыть перспективы для каждого жителя. Я убежден, хозяином своего двора, района и города должен быть житель, а не чиновник.

Одна из проблем, которую я хочу озвучить, это дома 60-70-х годов постройки. Коммуникации и конструктивные элементы нуждаются в капитальном ремонте. Программа по софинансированию жителями капитального ремонта не оправдала себя. Что будет со взносами жителей на капитальный ремонт – пока никто не знает, поскольку этого никогда не было. Со своей стороны, буду добиваться увеличения бюджетных средств для выборочного капитального ремонта домов 60-70-х годов постройки.

Спасибо за внимание.

Ведущий: Спасибо, это было вступительное слово, презентация от Александра Венедиктова. Мы идем дальше. Максим Болотин, прошу, также полторы минуты. Ваша программа, ваши действия.

Максим Болотин: Здравствуйте, дорогие избиратели. Я - Болотин Максим Олегович, выдвинут кандидатом от партии "Яблоко". Мне 40 лет, я женат, у меня четверо детей. Я - профессиональный юрист, я окончил Московскую государственную юридическую академию. За спиной у меня 10 лет стажа в органах исполнительной власти. Я занимался законотворчеством на федеральном уровне.

Я иду на эти выборы не один, мы идем командой честных профессионалов – профессионалов, для которых слово "честь" и "совесть" не являются разменной монетой. Все перемены в управлении Москвой мы будем делать вместе с вами, москвичами, и с вами, дорогие мои зеленоградцы. Я призываю все политические силы подняться над узкопартийными интересами, услышать не только своих сторонников, но и оппонентов. Следовать стратегическим целям развития России и гражданского общества, а не только сиюминутным выгодам. Работать в интересах всех социальных групп, только так мы сможем построить общество равных возможностей, где будут учтены интересы всех граждан, а чиновники будут получать зарплату за помощь людям, а не угнетение их и выставление барьеров.

Нынешняя московская власть себя дискредитировала, мы должны ее поменять. Слава богу, что в настоящий момент есть выборы. Прошу вас прийти на выборы и поддержать мою кандидатуру. Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Это было вступительное слово от Максима Болотина. И теперь кандидат №3 - Григорий Гончарук. Прошу, также ваши полторы минуты. Основные пункты, может быть, вашей программы. Прошу.

Григорий Гончарук: здравствуйте, уважаемые зеленоградцы и москвичи. Я - Гончарук Григорий Иванович, меня выдвинула Коммунистическая партия Российской Федерации. По образованию я инженер-механик, занимаюсь ремонтом и обслуживанием оборудования как индивидуальный предприниматель.

В 2012 году жители района Силино оказали мне доверие и выдвинули меня муниципальным депутатом. С тех пор, как меня выдвинули, я стараюсь очень много сил своих и времени уделять проблемам, в основном, инвалидов и пожилых людей. Администрация города Зеленограда называет меня неудобным человеком, потому что я везде влажу во все дела, не только своего 10-го микрорайона, но и всего города, потому что в коммунистическую партию, к нам в райком приходит много граждан с жалобами, которые они не могли решить нигде на уровне управ, префектур или различных структур. Мне приходится заниматься этими вопросами по всему Зеленограду, что отнимает у меня, естественно, все свободное время. Благодаря этому, правда, я выучил юриспруденцию.

Ведущий: Спасибо. Спасибо, у вас еще будет время сказать то, что вы не успели сказать. Итак, я напомню, что у нас сейчас в студии кандидаты в депутаты в Московскую городскую Думу по 1-му избирательному округу. Это районы Крюково, Матушкино, Савелки, Силино и Старое Крюково.

Мы переходим к следующему шагу – непосредственно вопросы и ответы. Еще раз объясню механику: есть полминуты, 30 секунд на вопрос, и минута есть на ответ. Если вы чувствуете, что коротко ваш вопрос не звучит, я вам советую не терять все-таки ваше эфирное время, как-то подробнее, может быть, изложить свою позицию, и потом уже коротко, например, задать вопрос вашему оппоненту.

Итак, Александр, начинаем с вас, вы задаете вопрос сейчас для Максима Болотина. Прошу.

Александр Венедиктов: Максим, у меня такой вопрос, меня волнует тема ЖКХ, в том числе, – как вы представляете реформу в Москве и в Зеленограде, в частности, как она должна решаться ситуация у нас сложилась следующим образом. Управляющие компании ссылаются, говорят, мы договор не заключили, соответственно, деньги не выделяются. Как быть в этой ситуации?

Ведущий: Спасибо. Сейчас пойдет минута. Хороший вопрос. Я просто хочу подчеркнуть, что как раз вы коснулись района Зеленограда. Многие говорят в целом о Москве, но мы сейчас о конкретном округе говорим, поэтому очень хорошо. Как будет решаться именно в Зеленограде этот вопрос?

Максим Болотин: Значит, в Зеленограде… Здесь вопрос нельзя отрывать.

Ведущий: Конечно.

Максим Болотин: Это целый вопрос Москвы. Решаться он должен: в первую очередь жители домов должны участвовать в решении этого вопроса. Не управа должна сверху спускать, как она сейчас это делается управляющей компанией. Тендеры своим раздавать близким людям – это должен быть открытый процесс, это должно быть обсуждение. Здесь много чего надо думать, потому что износ жилого фонда очень большой, десятилетиями никто не прикладывал к нему руку, и сейчас хотят быстро наполнить кормушку за счет опять же москвичей, за счет граждан, за счет зеленоградцев, для того чтобы те деньги, которые были уворованы, скажем так, за это время, сейчас опять же собрать с людей. Без вас, жители, ничего не должно происходить.

Ведущий: Спасибо, спасибо, принято. Максим, прошу, теперь вы задаете вопрос для Григория Гончарука.

Максим Болотин: Григорий, у меня такой вопрос. Бюджет города Москвы составляет 3,5 триллиона рублей, но даже при этом огромнейшем бюджете дефицит его составил порядка 250 миллиардов рублей. Это где-то примерно 18 тысяч от грудничка до старика с каждого человека долга уже, который придется платить. Как вы считаете, как в этой ситуации быть, что делать, как нам?

На "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов от округа №1

Ведущий: Спасибо, прошу.

Григорий Гончарук: Моя любимая тема. Надо менять систему управления власти, она у нас неправильная. У нас вертикаль, построили вертикаль власти сверху донизу. Если начальник сверху дал глупое распоряжение вниз, значит, подчиненный кивнул, он начальнику возражать не будет, потому что он, как бы переживает за свое место. В результате есть закон чиновника – один чиновник порождает четверых чиновников, чтобы ему меньше работать.

Только у нас в Силино в прошлом году было пять контролирующих организаций. Сейчас муниципалитет сократили, осталось четыре контролирующие организации, а качество выполняемых работ по благоустройству никакое. Я считаю, первое – надо отрегулировать систему управления, она должна быть выборная. Префектуры ликвидировать. Должен совет депутатов руководить вместо префектуры. Вопрос поэтому я очень жестко. И второе – разница между минимальной пенсией и максимальной зарплатой должна быть не больше, чем в 10 раз. Пенсионер – 12, мэр – 120. Все, остальные в этом диапазоне.

Ведущий: Спасибо. Прошу, теперь вы задавайте ваш вопрос для Александра Венедиктова.

Григорий Гончарук: Александр, я сейчас являюсь в Зеленограде руководителем отделения общественной организации "Дети войны". Возникло это случайно, в мае месяце меня как-то руководитель Зеленоградского отделения инвалидов, с которыми я очень плотно работаю, сподвигла на этот путь. И когда я вошел в эту проблему… Как вы относитесь к детям войны?

Ведущий: Спасибо. Прошу.

Александр Венедиктов: Спасибо за вопрос, он очень актуальный. В прошлом году на выборах мэра Москвы у нас были листовки. Был у нас Левичев, шел в мэры. Соответственно, в нашей газете было предложение, мы собирали адреса детей войны. Собрали достаточное количество, передали в Центральный аппарат, так же им сейчас занимаются. Тема очень актуальная для всех, потому что постоянно мне идут звонки: "Что делается?" Я задаю те же вопросы, работа идет и не прекращается. Эта тема очень актуальная и занимаются ею на самом верху. Сергей Михайлович Миронов так же, на личном контроле у него все это находится. Я думаю, чего-то мы добьемся в данном случае. Не чего-то, а позитивных результатов в данном направлении и будет все-таки принят закон.

Ведущий: Спасибо, принято. А мы теперь переходим ко второму кругу вопросов и ответов. Идем мы уже в обратном порядке. И теперь, Григорий Иванович, вновь вы задаете вопрос, но уже теперь для Максима Болотина, прошу.

Григорий Гончарук: Максим, у меня вопросы получаются однотипные, потому что эта проблема меня очень волнует. Это поколение детей войны, они практически построили всю страну, запустили человека в космос, атомные станции, они создали экономику, разрушенную после войны. Вы готовы помогать мне в работе общественной организации, как бы ни закончились выборы?

Максим Болотин: Готов!

Ведущий: То есть если вы станете депутатом, а вы не станете. Получается так.

Григорий Гончарук: Я говорю, как бы ни закончились выборы.

Максим Болотин: Как бы ни закончились выборы, конечно, я надеюсь, что проголосуют за меня все-таки, стану я, потому что партия "Яблоко" – это единственная демократическая партия и единственная партия, которая находится сейчас в оппозиции, которая защищает как раз именно тех, о ком вы говорите, защищает делом каждый день. Эти люди обокрадены за время псевдодемократического режима, который продолжается 25 лет, обокрадены и обездолены. И мы должны сделать так, чтобы они заняли свое место в обществе, которое они заслужили, и это место не должно быть последним. Они должны быть услышаны властью и они должны быть властью в этой стране, а не приходящие неизвестно откуда люди, которые въезжают, как уже говорилось, сюда в Москву и начинают набивать свои карманы и делать из Москвы инвестиционный портфель для псевдоолигархической элиты. Спасибо.

Ведущий: Спасибо, принят ответ. И теперь прошу, Максим, вы задаете вопрос для Александра Венедиктова.

Максим Болотин: Скажите, пожалуйста, в городе Зеленограде наш конкурент Драгункина обещала, что построит платформу, сделает переход. Но, конечно, это не от нее зависит, этим другие должны заниматься. Наверное, и вы, как депутат, принимаете в этом участие. Поясните, пожалуйста, как там сейчас происходят дела?

Ведущий: Спасибо, прошу.

Александр Венедиктов: Спасибо за вопрос. Сегодня я приехал как раз со станции Крюково. Именно через этот переход я проходил на платформу. Сделали переход, что здесь скажешь. Но в этом как раз участвовали депутаты местные, местные жители, непосредственно Григорий участвовал в этом процессе, когда писали они обращение по этому поводу, в том числе и в РЖД, и во все инстанции, какие возможно. Я наблюдал за этим и подписываюсь под этим, конечно. Или еще конкретный более вопрос?

Ведущий: У Максима времени нет. Давайте я вам задам вопрос, у вас будет время на него ответить. Один из пунктов вашей программы ускорение строительства развязки на 43-м километре ленинградского шоссе. Как вы собираетесь ускорить?

Александр Венедиктов: Транспортная проблема – это самая актуальная для Зеленограда – бутылочные горлышки. Надо создавать рабочие группы по этим вопросам и что можно сделать. Проектировщиков подключать, подключать и Московскую область в правительство, и совместно, сообща делать, убирать какие-то палатки, которые там.

Ведущий: Мысли по этому поводу конкретные есть?

Александр Венедиктов: Есть, конечно.

Ведущий: Спасибо. И теперь прошу, Александр, вы задаете вопрос для Григория Гончарука.

Александр Венедиктов: Григорий, вопрос как раз в продолжение этой темы – как нам наладить все-таки сообщение между Зеленоградом и Москвой? Улучшить его, скажем так. Это касается и Пятницкого шоссе, и Ленинградского шоссе, и легкого метро, которое нам обещали еще в 2013 году.

Ведущий: То есть в целом проблема пробок, проблема дорог.

Григорий Гончарук: Да, есть такой пункт в моей программе. Только за счет реконструкции Пятницкого шоссе. Но предыдущие власти, как правильно заметил Максим, которые только тырили в это время, больше ничего не делали, попродавали землю вдоль Пятницкого шоссе, оно было свободным. Ведь расширение Пятницкого шоссе решало все проблемы Зеленограда. Там две полосы, делаем четыре-шесть полос, это все позволяло лет 10 назад. Но сейчас надо вернуться к этой проблеме. Решить легкое метро, как у нас идет от телецентра Останкино в ВДНХ, надо заняться. Есть такой пункт в моей программе. Просто надо изучить, сколько это будет стоить только за счет расширения Пятницкого шоссе. Так можно решить этот вопрос, я считаю. И выделение специальной линии только на Ленинградском шоссе, где будет ходить только пассажирский транспорт, только автобусы с запретом для остального автомобиля.

Ведущий: Спасибо. У нас остается время, поэтому давайте по вопросу каждому кандидату будет от меня, а уже потом перейдем к заключительному слову. Начнем с вас, Александр, потому что вы номер 1. Ваша цитата: "Я буду добиваться увеличения бюджетного финансирования на программу выборочного капитального ремонта домов 60-70-х годов постройки". Вы имеете в виду именно Зеленоград?

Александр Венедиктов: Совершенно верно. Это как раз касается района Матушкино. Именно там старые дома, которые нуждаются в капитальном ремонте. Сейчас этой программы капитального ремонта нет, есть выборочный капитальный ремонт. Хотя бы менять из года в год коммуникации, стояки, холодное и горячее водоснабжение, канализацию – все это надо менять постепенно. Бюджетных денег немного выделяется, но я буду добиваться…

Ведущий: На посту депутата Думы вы сможете добиться увеличения финансирования.

Александр Венедиктов: Конечно, я думаю, что да.

Ведущий: А есть конкретный просчет, сколько нужно денег?

Александр Венедиктов: Я думаю, в три раза больше, чем они сейчас есть.

Ведущий: Хорошо, спасибо. Мы идем дальше. Теперь вопрос для Максима Болотина. Максим, смотрите, тоже из вашей программы и тоже речь пойдет про деньги, про привлечение в Зеленоград дополнительного финансирования для решения городских проблем. Откуда деньги? Вы сами говорили, что бюджет дефицитный.

Максим Болотин: Для того чтобы привлечь деньги, нужно разработать вначале концепцию. Концепцию нужно согласовать во всех органах власти. Для того чтобы это делать, меня надо избрать в Думу, а также поддержать в Мосгордуму членов партии "Яблоко", которые являются профессионалами. Деньги можно найти, потому что деньги расходуются иногда не по назначению. Постоянно идет перекладка плитки, асфальт меняют по пять раз в год в одном и том же месте. Деньги тратятся на набивание карманов нечестных на руку чиновников, врагов народа, я бы сказал. Если установить контроль, то денежные средства можно изыскать и пустить их на создание высокотехнологичных рабочих мест в Зеленограде. Самая большая проблема в коррупции, которая пронизала сверху донизу Москву.

На канале "Москва Доверие" прошли дебаты кандидатов от 1 округа

Ведущий: В общем, деньги найдете, спасибо. Теперь вопрос для Григория Гончарука. Григорий Иванович, вы много достаточно говорили, я зацепился за несколько тезисов. Во-первых, что вы неудобный человек, как вы сказали. Хотелось бы чуть подробнее понять, в чем ваша неудобность. И говорили о том, что эта вертикаль мешает эффективно управлять. Если вас изберут депутатом в Московскую городскую Думу, получается, вы уже встроитесь в эту вертикаль. Вы будете пытаться ее разрушить или привести в горизонталь?

Григорий Гончарук: Да, я буду пытаться ее разрушить, привести ее в горизонталь управление. Должна быть выборность, иначе это, знаете, как озеро, в которое не впадают ручьи, превращается в болото. Так и наше общество – вертикаль власти, это и есть основа коррупции. Только свежий поток крови, только свежая струя новых людей дает новую жизнь в водоеме, так и люди. А у нас, не буду говорить, вот этот человек. А кто вместо него? Да любой из нас – вы, вы, вы, вы – любой пойдет из нас. Надо менять. Свежая кровь, новые идеи, новые мысли. Поэтому нельзя, чтобы одна и та же партия, которая занимается только тем, что набивает себе карманы и тратит на выборы по 7,5 миллионов, а человек, у которого нет, против моих 100 тысяч, понимаете меня, которая купила весь Зеленоград. Какая борьба может быть? Ходить со щитами и кричать: "Я хороший, возьмите меня"? Мы только вынуждены делами своими доказывать, только делами, другого пути нет.

Ведущий: Спасибо, да. Спасибо, что напомнили. У нас всего должно было быть шесть кандидатов, но трое по разным причинам отказались – кто-то не смог, кто-то заболел. Вам в любом случае спасибо, что вы пришли. У нас сейчас заключительное слово будет опять у каждого кандидата. Александр, начинаем с вас. Минута у вас, прошу.

Александр Венедиктов: В Зеленограде я родился и вырос. Я знаю и люблю свой город. Мне близок и дорог каждый житель. Я уверен, мои земляки достойны уважения. Я буду достойно представлять интересы Зеленограда в Московской городской Думе и в правительстве Москвы. Спасибо за внимание.

Ведущий: Спасибо, но вы достаточно коротко сказали. Может быть, есть вам, что еще добавить? Например, по поводу того, как вы будете решать транспортную проблему – у вас подробно достаточно написано.

Александр Венедиктов: Транспортную проблему? Вот эту проблему транспортную буду решать, пытаться все-таки сделать Пятницкое шоссе там уже его невозможно расширение, нужно делать дублер Пятницкого шоссе, убирать бутылочные горлышки на Ленинградском шоссе, это Черная Грязь, в том числе. Естественно, я и говорил то, что нужно создавать рабочие группы и уже действовать в этом направлении конкретно и с архитектором, и с правительством Московской области и Москвы.

Ведущий: Спасибо, спасибо. Конкретное предложение – сделать дублер Пятницкого шоссе.

Александр Венедиктов: Да.

Ведущий: Идем дальше. Максим Болотин, ваша минута, прошу.

Максим Болотин: Спасибо. Я Максим Болотин. Хочу идти в Думу, чтобы защищать зеленоградцев от неразумного сокращения производства. Наоборот, необходимо разработать концепцию по ускоренному развитию высокотехнологичных производств в Зеленограде, увеличению кадров специалистов, его обслуживающих, привлечение молодых специалистов в Зеленоград с поддержкой их семей и предоставлением жилой площади. Зеленоградцы уже более 20 лет высказывают свои намерения участвовать в высокотехнологичных проектах, как в Зеленограде, так и в Москве, и в России в целом. Однако вместо это тратятся огромные деньги на проект Сколково, непонятный абсолютно.

Я очень горд, что партия "Яблоко" доверила мне стать кандидатом от жителей Зеленограда, города высокой науки и современных людей, людей XXI века. Власть должна уважать москвичей. Я знаю, как это сделать. Приходите на выборы обязательно и поддержите мою кандидатуру. Спасибо.

Ведущий: Спасибо, это было заключительное слово Максима Болотина. И теперь есть минута у Григория Гончарука. Прошу, Григорий Иванович.

Григорий Гончарук: Уважаемые зеленоградцы, я, Гончарук Григорий Иванович, призываю вас голосовать за меня. Почему? Все мои мысли и чаяния я пишу, и много моих статей есть на сайте kprf-zelenograd. Там вы можете прочитать. Здесь вкратце я могу сказать следующее: выберут меня в Мосгордуму, не выберут меня в Мосгордуму, я в своей дальнейшей судьбе определился. Я призову рядом стоящих моих товарищей, я думаю, они будут мне помогать, я буду развивать зеленоградское отделение детей войны, помогать тому поколению людей, о котором забыла власть, потому что, что бы мы ни говорили, мы можем хотеть, а пока решают другие люди за нас, люди сверху. Поэтому я считаю, что сила в правде, правда с КПРФ. Мы победим.

Ведущий: Спасибо, это было заключительное слово от Григория Гончарука.

Я еще раз напомню, что сами выборы состоятся 14 сентября Московскую городскую Думу. У нас сейчас прошли дебаты по 1-му избирательному округу, и жители этого округа смогли подробнее познакомиться, ну, хотя бы с частью своих кандидатов.

Следующие дебаты на канале "Москва Доверие" ровно в 12:00, совсем скоро. Увидимся.