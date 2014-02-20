Мосгоризбирком утвердил бюджетные расходы на выборы в городскую Думу

Фото: ИТАР-ТАСС

На проведение выборов в Мосгордуму из городского бюджета планируется выделить более 470 миллионов рублей, сообщил сегодня председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"В бюджете заложены средства в размере 471 млн руб на выборы депутатов Мосгордумы", - отметил он.

Кроме того, 176 миллионов рублей планируется потратить на эксплуатацию автоматизированной системы ГАС "Выборы" и увеличение правовой культуры избирателей. Еще 199 миллионов рублей направят на обеспечение деятельности Мосгоизбиркома, сообщает ИТАР-ТАСС.

Причем Горбунов добавил,что реальные расходы на выборы будут значительно меньше. "Мы только на печати бюллетеней сэкономим 10 миллионов рублей", - уточнил глава Мосгоризбиркома.

Так, на выборы столичного градоначальника в 2013 году было израсходовано около 449 миллионов рублей.

Напомним, что выборы в Мосгордуму пройдут 14 сентября этого года в Единый день голосования. Все 45 депутатов городского парламента будут избираться по одномандатным округам. "При выборах по мажоритарной системе депутат получает мандат непосредственно от избирателей, а не от партии. А значит, он с большей ответственностью будет относиться к своей работе", - сказала ранее глава комиссии Думы по госстроительству и местному самоуправлению Татьяна Портнова.