Мосгордума и ОП совместно проведут парламентские слушания по программе реновации

Депутаты Мосгордумы и члены Общественной палаты столицы организуют совместные парламентские слушания по программе реновации, заявил председатель МГД Алексей Шапошников. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Решение принято по результатам парламентских слушаний в Госдуме 6 июня. Слушания Мосгордумы совместно с Общественной палатой состоятся на следующей неделе. На нее пригласят заинтересованных граждан и представителей рабочей группы, созданной в ходе заседания. Ее возглавил депутат Госдумы Петр Толстой.

История вопроса

7 февраля муниципальные образования Москвы обратились Сергею Собянину с просьбой рассмотреть возможность продления программы сноса пятиэтажек. Вопрос был поднят из-за того, что при капитальном ремонте домов возникли трудности. Пятиэтажки 1960 годов постройки имеют конструктивные особенности, которые не позволяют провести капитальный ремонт без создания для жителей дискомфорта.

16 февраля Общественная палата на заседании пришла к выводу о невозможности проведения ремонта в большинстве многоквартирных домов данного типа и обратилась к Сергею Собянину с просьбой о разработке программы сноса пятиэтажных домов.

22 февраля Владимир Путин на встрече с мэром Москвы порекомендовал ему снести все "хрущевки" в столице. Президент России выразил уверенность, что на месте старых пятиэтажек следует возвести новое жилье. Путин отметил, что сноса ожидают жители города. Сергей Собянин заявил, что московские власти готовы разработать закон о сносе ветхих пятиэтажек и решить все финансовые вопросы самостоятельно.

20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилья в Москве. За принятие законопроекта проголосовали 397 человек, против – 4, один воздержался. В настоящее время разрабатываются поправки ко второму чтению, которые будут в полной мере учитывать интересы граждан.

Голосование по включению ветхих домов в проект программы реновации жилья открылось 14 мая и завершится 15 июня. Подробнее о том, как проголосовать и что делать, если ваш дом не включен в перечень, читайте в материале m24.ru.

Уже известно, что новые дома построят из монолита или современных панельных конструкций с высокой энергоэффективностью и возможностью внутренних перепланировок. В новостройках увеличится площадь помещений общего пользования, в том числе межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтовых шахт, коридоров и подвалов. Подробнее читайте в материале m24.ru.

Сергей Собянин 18 мая подписал закон "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве". О каких гарантиях идет речь, читайте в материале m24.гu.

