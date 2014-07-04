Контроль за надомным голосованием должен быть усилен - мэр

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Контроль за надомным голосованием во время выборов депутатов Мосгордумы необходимо усилить, заявил Сергей Собянин журналистам в пятницу, 4 июля.

"Приходите вместе со своими наблюдателями к бабушкам, дедушкам, инвалидам, которые не могут проголосовать на избирательных участках и контролируйте, чтобы их волеизъявление было честным и открытым",- сказал мэр Москвы.

Он также отметил, что наблюдателями смогут стать представители всех политических партий и общественных организаций.

По его словам, нынешние выборы в Мосгордуму - одна из самых значимых политических кампаний этого сезона. Сергей Собянин пообещал сделать все зависящее от правительства Москвы, чтобы они прошли честными и прозрачными.

"В Москве изменена система голосования, мы голосуем 100% по одномандатным округам, это создает совершенно другую конкурентную среду и партийными списками прикрыться никому не удастся. Нужно будет персонально отвечать перед избирателями, что они сделали до того и на что они способны, поэтому выдвижение будет происходить и самостоятельно и по партийным спискам, это по большому счету значения не имеет. Значение имеет то, что это люди, которые будут избираться каждый в конкретном округе", - подчеркнул Собянин.

Как и на выборах мэра, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Также будут использованы прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке. Не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла.

"Все возможные варианты фальсификаций, они давно известны, описаны технологами и политиками. Поэтому по каждому такому направлению мы активно работаем, чтобы устранить любые подозрения", - подчеркнул Собянин.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

3 июля МГИК зарегистрировал перового кандидата в депутаты МГД. Была принята кандидатура Ирины Копкиной от партии "Яблоко". Всего на данный момент в предвыборной кампании участвуют 14 партий. На регистрацию поступили документы от 272 кандидатов, из них 186 самовыдвиженца.