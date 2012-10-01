Расходы на обеспечение деятельности Мосгордумы вырастут на 11,2%

Фото: ИТАР-ТАСС

Бюджетно-финансовая комиссия Мосгордумы рассмотрела проект постановления "О смете расходов на обеспечение деятельности Московской городской Думы в 2013 году". В итоге члены комиссии решили рекомендовать депутатам поддержать проект.

Как уточнил руководитель аппарата Мосгордумы Олег Адабашьян, в 2013 году на деятельность столичного парламента планируется выделить 1 миллиард 394 миллиона 550 тысяч рублей. Это на 11,2 процента больше, чем в 2012 году.

Как сообщает пресс-центр Думы, увеличить расходы необходимо для замены устаревшего оборудования зала заседаний и системы видеоотображения. Также Дума намерена приобрести систему видеоконференцсвязи и завершить замену системы кондиционирования в зданиях. Кроме того, увеличение бюджета связано с ростом затрат на обеспечение охраны зданий.

Из всей суммы на информатизацию Мосгордумы планируется потратить более 33 миллионов рублей. В частности, деньги планируется выделить на модернизацию официального сайта, создание внутреннего портала, развитие электронного документооборота и разработку программ, которые будут использоваться депутатами на своих рабочих местах в зале заседаний.

При этом в смете 2013 года запланировано сокращение затрат на коммунальные услуги и сотовую связь: сейчас на них выделяется больше, чем фактически потребляет Дума. Также сократятся затраты на текущий ремонт зданий, поскольку основной объем работ уже был выполнен в 2012 году.