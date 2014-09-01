Экс-начальники завода Минобороны получили 13 лет на двоих за мошенничество

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Двое бывших начальников завода Минобороны получили 13 лет колонии на двоих за хищение 45 миллионов рублей, передает Агентство "Москва".

Замначальника по финансово-экономической работе ФГУП "Производственно-ремонтное предприятие Минобороны" дали семь лет, а замначальника финансового отдела предприятия – шесть лет колонии.

По версии следствия, в 2007 году между Минобороны и предприятием был заключен контракт на строительство зон хранения боеприпасов на сумму более 137 миллионов рублей. Ведомство перечислило на эти цели более 95,7 миллиона рублей, из которых почти половина через различные фирмы ушла на счета фирмы, принадлежащей супруге экс-начальника предприятия.

При этом двое подсудимых, директор предприятия и бывший замначальника планово-экономического отдела предприятия подписали фиктивные документы о якобы выполненных работах. Последний, кстати, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве .

Узнав, что следователи проводят проверку, директор компании скрылся и был объявлен в розыск, ему заочно предъявили обвинение по статье "Мошенничество".