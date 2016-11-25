Фото: ТАСС/Петр Зуев

Положение о ЧС может стать обязательным в договоре о страховании жилья, передают "Ведомости". С такой инициативой выступило Министерство финансов.

Обсуждение соответствующего законопроекта появилось на федеральном портале правовых актов, так что поучаствовать в его обсуждении может любой из граждан РФ.

Идея нового закона заключается в том, что если владелец застрахованного жилья утратил его в результате стихийного бедствия, из-за которого был введен режим ЧС, то страховщики обязаны выплатить ему установленный минимум.

По словам заместителя гендиректора "Ингосстраха" Ильи Соломатина, раньше обсуждался минимум в 300 тысяч рублей, но сейчас его нужно корректировать в соответствии со средней стоимостью жилья в регионе и последними суммами компенсации, которые государство в последнее время выделяло.

Соломатин добавил, что надеется на то, что закон вступит в силу уже в 2018 году. Сейчас количество застрахованного жилья в России не превышает 10 процентов.