Трамп намерен отправить человека на Марс в период своего президентства

Фото: ТАСС/PA Images/Douliery Olivier

Президент США Дональд Трамп заявил о планах ускорить отправку пилотируемой экспедиции на Марс, передает ТАСС.

"Мы хотим попытаться сделать это в период моего первого срока (пребывания у власти) или в худшем случае – второго срока, так что надо немного ускориться", – сообщил Трамп в разговоре с американскими астронавтами, которые несут вахту на Международной космической станции (МКС).

Официально первый срок Трампа у власти истечет в январе 2021 года. Если его переизберут, президент сможет возглавлять США еще четыре года.

На МКС Трамп позвонил, чтобы поздравить американку Пегги Уитсон, которая установила новый рекорда по суммарной продолжительности пребывания в космосе среди астронавтов США. Уитсон побила рекорд своего соотечественника Джеффа Уильямса, который проработал на орбите в общей сложности 534 дня.