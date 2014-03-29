В результате аварии на Курском направлении МЖД погиб человек

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На Курском направлении Московской железной дороги произошло ДТП, в результате которого погиб один человек.

Как сообщает пресс-служба РЖД, авария произошла в 16:37 на неохраняемом железнодорожном переезде около станции Хотынец, расположенной на участке Орел-Брянск.

Как отмечается в сообщении, водитель легкового автомобиля ВАЗ- 2115 нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд, к которому приближался пассажирский поезд № 68 сообщением Брест-Саратов. Машинист поезда пытался экстренно остановить состав торможение, однако столкновения избежать не удалось

От полученных травм водитель автомобиля скончался по пути в больницу. Машинист поезда и пассажиры не пострадали.

К месту происшествия был отправлен вспомогательный локомотив. В 18:44 он отправился далее по маршруту. Задержек других поездов на этом участке не предвидится.