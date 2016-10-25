Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 октября 2016, 13:51

Транспорт

Расписание электричек на Белорусском направлении временно изменилось

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Расписание электричек на Белорусском направлении изменится с 25 октября по 3 ноября из-за ремонтных работ на участке Дорохово – Можайск, сообщает пресс-служба Центральной ППК.

По рабочим дням поезда сообщением Москва – Можайск, которые отправляются из столицы в 08:06, 13:30 и 15:31, будут следовать до станции Дорохово. Тот же поезд отправлением в 14:23 будет следовать до станции Кубинка 1.

Поезда, следующие из Можайска в Москву, в 10:52, 15:11 и 18:34 будут отправляться от станции Дорохово, и от станции Кубинка 1 будет отходить поезд отправлением в 17:16.

Для удобства пассажиров на данном участке назначаются компенсационные автобусные маршруты. С их расписание можно ознакомиться на сайте ЦППК.

График движения пригородных электричек перейдет на зимнее время с 30 октября.

В связи с уменьшением пассажиропотока на всех направлениях МЖД отменены так называемые "летние" электрички. В основном это электропоезда, которые курсировали по пятницам и выходным дням.

Взамен них на более востребованных маршрутах назначаются другие электрички, а некоторым электропоездам продлевается маршрут следования.

МЖД электрички расписание Можайск Белорусское направление ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика