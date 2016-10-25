Расписание электричек на Белорусском направлении временно изменилось

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Расписание электричек на Белорусском направлении изменится с 25 октября по 3 ноября из-за ремонтных работ на участке Дорохово – Можайск, сообщает пресс-служба Центральной ППК.

По рабочим дням поезда сообщением Москва – Можайск, которые отправляются из столицы в 08:06, 13:30 и 15:31, будут следовать до станции Дорохово. Тот же поезд отправлением в 14:23 будет следовать до станции Кубинка 1.

Поезда, следующие из Можайска в Москву, в 10:52, 15:11 и 18:34 будут отправляться от станции Дорохово, и от станции Кубинка 1 будет отходить поезд отправлением в 17:16.

Для удобства пассажиров на данном участке назначаются компенсационные автобусные маршруты. С их расписание можно ознакомиться на сайте ЦППК.