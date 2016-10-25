Расписание электричек на Белорусском направлении временно изменилось

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Расписание электричек на Белорусском направлении изменится с 25 октября по 3 ноября из-за ремонтных работ на участке Дорохово – Можайск, сообщает пресс-служба Центральной ППК.
По рабочим дням поезда сообщением Москва – Можайск, которые отправляются из столицы в 08:06, 13:30 и 15:31, будут следовать до станции Дорохово. Тот же поезд отправлением в 14:23 будет следовать до станции Кубинка 1.
Поезда, следующие из Можайска в Москву, в 10:52, 15:11 и 18:34 будут отправляться от станции Дорохово, и от станции Кубинка 1 будет отходить поезд отправлением в 17:16.
Для удобства пассажиров на данном участке назначаются компенсационные автобусные маршруты. С их расписание можно ознакомиться на сайте ЦППК.
В связи с уменьшением пассажиропотока на всех направлениях МЖД отменены так называемые "летние" электрички. В основном это электропоезда, которые курсировали по пятницам и выходным дням.
Взамен них на более востребованных маршрутах назначаются другие электрички, а некоторым электропоездам продлевается маршрут следования.