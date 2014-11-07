С 10 ноября изменится расписание электричек на четырех направлениях

Изменено расписание электричек четырех направлений

С 10 ноября из-за ремонта меняется расписание электричек на четырех направлениях МЖД, передает пресс-служба компании.

На Белорусском направлении будут ремонтировать пути на перегоне Можайск – Бородино. В связи с этим из расписания выводятся несколько поездов. Так, 10 и 11 ноября не будет электричек на участке Бородино-Дорохово: №6229 из Москвы (отправление в 10.35) и №6312 из Бородино (14.40).

С 10 по 21 ноября по рабочим дням выводятся из расписания два экспресса на участке Кубинка-1 – Можайск: №7101 из Москвы (отправление в 13.47) и №7104 из Можайска (в 15.36). С 12 по 21 ноября также по будням не будет двух поездов на участке Можайск – Дорохово: №6305 из Москвы (7.03) и №6234 из Можайска (9.35). При этом поезд №6310 вместо 13.20 будет отправляться в 12.15, а №6312 – в 13.05 вместо 14.40.

На Киевском направлении будут ремонтировать путь на перегоне Нара – Латышская, поэтому с 10 по 12 ноября выводятся из расписания поезда на участке Бекасово-1 – Нара: из Москвы в 7.24 и в 08.46, а со станции Нара – в 09.06 и в 10.29.

Также не будет нескольких поездов на участке Апрелевка – Калуга-1: из Москвы в 09.07, а со станции Калуга-1 в 12.48. На участке Апрелевка – Нара отменят электрички из Москвы в 09.55, и в 12.51, а со станции Нара - в 13.35 и в 14.31. Отметим, что некоторые электрички будут отправляться и прибывать в раньше или позже графика от 5 до 60 минут.

Добавим, что 11 ноября выводятся из расписания два поезда на участке Бекасово-1 – Нара: из Москвы в 14.10, а со станции Нара – в 15.53.

На Павелецком направлении пройдут работы на первом главном пути перегона Бирюлево-Товарное – Домодедово, и в связи с этим 10 и 12 ноября несколько поездов, курсирующих не в часы пик, не будут останавливаться на платформах Чертаново, Булатниково, Калинина и 32-й км.

На Казанском направлении проведут работы на перегоне Чемодановка – Хрущево. 10, 12, 14 и 17 ноября выведут из расписания электропоезд №6306 из Рязани (в 13.14) и №6305 со станции Ряжск-1 (в 13.20). 10 ноября электричка №6320 из Рязани вместо 05.22 будет отправляться в 05.47, а 14 ноября в 05.34. 10 и 14 ноября поезд №6301 со станции Ряжск-1 вместо 05.10 отправится в 04.32, а 10 и 12 ноября №6119 поезд со станции Голутвин вместо 13.00 отправится в 12.45.

Отметим, что некоторые пригородные поезда будут отправляться и прибывать раньше или позже расписания. МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться со всеми изменениями в графике, размещенном на вокзалах и платформах.