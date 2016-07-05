Ж/д переезд в Балашихе закроют на ремонт в ночь с 7 на 8 июля

Фото: m24.ru/Евгений Смолянская

В ночь с 7 на 8 июля с 23:00 до 10:00 около остановочного пункта Салтыковская Горьковского направления МЖД закроют железнодорожный переезд, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Железнодорожники разберут плиты переездного настила и проведут ремонт железнодорожного полотна, а при укладке нового – выполнят его регулировку, что обеспечит более комфортное и плавное прохождение автомобилей через железнодорожные пути.

Технологическое "окно" пройдет ночью, чтобы сократить возможные неудобства для граждан на автомобилях.

Московская железная дорога просит всех автомобилистов с пониманием отнестись к работам. При планировании поездки водителям рекомендуют искать альтернативные маршруты.

В ночь с 19 на 20 июня был закрыт железнодорожный переезд в Раменском районе Подмосковья. Переезд расположен между остановочным пунктом Удельная и станцией Быково Казанского направления МЖД.

Железнодорожники заменили плиты переездного настила, что обеспечит более комфортное и плавное прохождение автомобилей через пути, и отремонтировали рельсошпальную решетку.