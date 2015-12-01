В Подмосковье отремонтировали более 130 железнодорожных переездов

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

С начала 2015 года в Московской области отремонтировали 135 железнодорожных переездов. Это на 21 переезд больше, чем было запланировано изначально, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

При этом, на 12 переездах был проведен капитальный ремонт. Кроме того, в 2015 году было открыто движения на путепроводах в городах Ступино, Павловский Посад, Долгопрудный, а также в Одинцовском районе Московской области. Годом ранее путепроводы были открыты в населенных пунктах Селятино и Белые Столбы.

В пресс-службе также отмечают, что железнодорожники намерены расширить географию применения специальных противотаранных устройств, которыми на Московской железной дороге впервые были оборудованы переезды Горьковского направления. В планах установить еще 16 таких систем безопасности: на переездах на участке Москва – Красное и на маршрутах поездов "Аэроэкспресс".

Всего в Подмосковье расположено 390 железнодорожных переездов, находящихся в ведении Московской железной дороги.