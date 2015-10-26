Расширение КоАП и дело красногорского стрелка

Фото: m24.ru

В Госдуме подготовили новый КоАП с расширенным набором санкций

Единороссы подготовили абсолютно новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Он шире действующего и по количеству предложенных норм, и по размеру санкций, пишет в понедельник "Коммерсантъ".

В этой версии КоАП штрафы за целый ряд правонарушений вырастут в разы, в том числе по "политическим" статьям: к примеру, за "подкуп избирателей" предельный размер санкции вырос в 20 раз — до 10 миллионов рублей.

МВД не покинет музеи и детские лагеря

В понедельник правительство РФ должно утвердить новые правила охраны 64 федеральных объектов, которым удалось избежать полной ликвидации полицейских постов из-за массового сокращения вневедомственной охраны МВД с 1 ноября.

Обеспечить безопасность крупнейшим музеям, библиотекам, архивам и международным детским лагерям власти согласились после того, как Минкультуры и Минобрнауки отказались привлекать для этого частные охранные предприятия (ЧОП), заявив о намерении создать собственные вооруженные структуры, сообщает "Коммерсантъ".

"Бизнес никуда из города не уходит"

Почему Москву не пугает кризис и на что делает ставку столичное руководство - в интервью газете "Ведомости" рассказала заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

ОСАГО стало не по карману автовладельцам

За первые три квартала 2015 года количество проданных полисов ОСАГО по сравнению с тем же периодом 2014 года сократилось на 8%, или на 2,48 миллиона договоров, следует из статистики Российского союза автостраховщиков.

Тенденцию обеспечивают два фактора: снижение числа проданных автомобилей и рост числа фальшивых полисов, пишут "Ведомости".

Бизнес просит не считать алкоголем спиртовые салфетки

Подготовить предложения об исключении медицинских изделий и средств из-под действия закона об обороте алкоголя правительство поручило Росалкогольрегулированию (РАР) еще в сентябре 2014 года.

Срок исполнения поручения, как следует из документа на сайте правительства, – 18 декабря 2015 года Однако бизнес опасается, что этого может и не произойти. Почему - разбиралась газета "Ведомости".

"Яндекс" создаст информагентство с роботами

В ноябре "Яндекс" открывает собственное информационное агентство – специальную ленту для СМИ и медиа, рассказала "Ведомостям" руководитель проекта "Яндекс для медиа" Мария Петрова.

По ее словам, сообщения будут готовить не журналисты, а автоматические алгоритмы "Яндекса" на основе мониторинга и анализа данных.

Уголовное дело Амирана Георгадзе закрывать не собираются

Неожиданно для всех закончился криминальный триллер с убийством чиновников, бизнесмена и случайного свидетеля в подмосковном Красногорске и поиском их убийцы.

Как сообщает "Российская газета", Амиран Георгадзе заранее готовился к расправам. В салоне нашли и боеприпасы, и наручники. Именно поэтому СК стал проверять коммерсанта еще по нескольким нераскрытым громким убийствам в Красногорске за последние годы. Таких оказалось шесть, чиновники и коммерсанты погибли и их убийц не нашли.

В России создают реестр всех автобусных маршрутов

Минтранс создаст единую базу автобусных маршрутов со всеми остановками и автовокзалами. Она будет доступна каждому пассажиру. Он сам сможет подобрать нужный маршрут, а не выяснять на автовокзале, как лучше доехать до того или иного города, пишет "Российская газета".