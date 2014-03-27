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ПДД

27 марта 2014, 21:00

За Крымом и Севастополем закрепят коды "82" и "92" на автономерах

МВД РФ Крым Севастополь автокоды регистрационные номера пдд

Цифровые коды регионов "82" и "92", которые используются на автономерах, предлагается закрепить за Крымом и Севастополем, сообщает в четверг, 27 марта, пресс-служба Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России.

За Республикой Крым будет закреплен код "82", а за городом Севастополем - код "92", уточняется в сообщении ведомства.

В настоящее время код "92" находится в резерве и не использовался ни в одном субъекте России, а код "82" ранее был закреплен за Корякским автономным округом, который впоследствии вошел в состав Камчатского края.

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При общем количестве комбинаций регистрационных знаков с одним кодом региона в 1,7 миллионов единиц, может быть использована практически вся серия таких знаков с кодом "82", что является достаточным для всех автотранспортных средств, зарегистрированных в Крыму, отметили в пресс-службе МВД.

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