Почти 140 бригад МОЭСК ликвидируют последствия грозы в столичном регионе

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Почти 140 бригад "Московской объединенной электросетевой компании" заняты восстановлением электроснабжения, которое нарушилась из-за обрушившегося на столичный регион шторма, сообщает пресс-служба МОЭСК.

На борьбу с последствиями стихии направлено 138 единиц спецтехники в составах бригад работают 413 человек. Энергетики находятся в контакте с МЧС, Правительством Московской области и муниципалитетами.

Основные силы сосредоточены в ТиНАО и Наро-Фоминском, Домодедовском, Ступинском, Серпуховском, Каширском, Воскресенском, Луховицком, Озерском районах Подмосковья. Работы продолжатся в круглосуточном режиме до полного восстановления питания.

Все социально значимые объекты – учреждения здравоохранения и образования – энергетики подключили к электроснабжению от передвижных электростанций.

Вопросы о нарушении электроснабжения принимают по телефону: 8-800-700-40-70. "Светлая линия" компании открыта круглосуточно, звонок бесплатный. Диспетчеры сообщат срок, когда электроснабжение будет восстановлено.