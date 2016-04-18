Двери в поездах на МКЖД будут открываться при нажатии кнопки

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Двери в поездах "Ласточка" на Московской кольцевой железной дороге будут открываться при нажатии специальной кнопки, сообщил заместитель генерального директора дирекции скоростного сообщения – филиала "РЖД" Николай Костенко.

По его словам, в "Ласточках" есть красный сигнал, предупреждающий о том, что двери закрываются, как в поездах метро, а открываться двери будут автоматически при нажатии специальной кнопки. Сделано для того, чтобы не запускать холодный воздух в зимних условиях.

Так, если посадка в какой-нибудь из вагонов не требуется на определенной станции, то и двери будут закрыты, чтобы сохранять температурный режим в вагоне. При этом в поездах установлена бестамбурная система для быстрой и удобной посадки и высадки пассажиров, передает Агентство "Москва".

Отметим, кнопка, с помощью которой открыть дверь могут сами пассажиры, оборудована и в трамваях нового поколения. Например, такая система работает в трехсекционном низкопольном трамвае повышенной вместимости 71-931 "Витязь", а также в трамваях Pesa Fokstrot, следующих по маршруту №№6 и 6к.

Как МКЖД экономит время

Напомним, Московская кольцевая железная дорога будет работать как наземная линия метро. Она свяжет районы города и поспособствует развитию территорий, прилегающих к ТПУ.

В тестовом режиме движение по Малому кольцу планируют пустить уже в апреле, а полностью железная дорога откроется для пассажиров 2 сентября. Ее протяженность составит 54 километров. По ней будут курсировать 130 пар поездов с интервалом 5–6 минут в часы пик. Весь состав планируется оснастить энергосберегающим электрооборудованием.