Пробки вновь парализовали движение на столичных магистралях

Фото: ИТАР-ТАСС

Утром 30 ноября столица вновь встала в пробках. Сервис "Яндекс.Карты" оценивает загруженность дорог в 8 из 10 возможных баллов. Сложная ситуация на МКАД, на некоторых участках скорость движения не превышает 5-10 км/ч.

Серьезные заторы на внутренней стороне кольца от Можайского до Алтуфьевского шоссе, там пробка растянулась почти на 30 километров. На внешней стороне пробка от Симферопольского шоссе до шоссе Энтузиастов. Ситуация осложняется многочисленными ДТП и застрявшими еще накануне грузовиками.

На въезд стоят и вылетные магистрали: Ленинградка, Ярославка, Новорязанское, Осташковское шоссе. На Третьем транспортном кольце пока относительно свободно, но пробки уже начали образовываться на северо-западе.

Снегопад, продолжавшийся в Москве больше суток, практически парализовал движение на столичных магистралях. Утром и вечером пробки достигали 9 баллов. Сильный затор отмечался на внешней стороне МКАД, начиная от 30 километра и заканчивая пересечением с Щелковским шоссе, длина этой пробки достигла 35 километров. Количество ДТП выросло на 17-18%. Сотрудникам ГИБДД было поручено оформлять аварии максимально быстро.