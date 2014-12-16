Карима Нигматулина: "Нужна новая политика в отношении парковочного пространства"

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Новый генеральный план Москвы разработают с учетом данных о передвижении автомобильных потоков и сотовых абонентов. Документ может заложить новый подход к развитию парковочного пространства. И.о. директора НИиПИ Генплана Москвы Карима Нигматулина в интервью M24.ru рассказала о работе над генеральным планом, а также о будущем Москвы-реки, Новой Москвы и развитии деловой активности возле МКАД.

Карима Робертовна, на какой стадии находится разработка нового генерального плана столицы?

Мы разрабатываем проектное предложение, в котором будет прописана сама идеология генплана, новые центры развития города. Оно будет готово во втором квартале 2015 года. Мы плотно работаем с экспертами из ГлавАПУ, МГУ, Высшей школы экономики, Агентства стратегических инициатив, РАНХиГС. При разработке проектного предложения активно используется моделирование и новые источники данных, которые позволяют более четко понимать, что происходит в городе. Такие данные часто называют "биг-дата". Это, во-первых, треки, информация о передвижении людей на дорогах. Они показывают загруженность: если где-то движение становится медленнее, значит, там пробка. Когда мы анализируем такую информацию в большом количестве, то видим, где на дорогах постоянно образуются "узкие места". Департамент транспорта передает данные по передвижению общественного транспорта. Мы также находится в процессе налаживания отношений с "Яндексом".

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГЕНПЛАНА МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ДАННЫЕ О ПЕРЕДВИЖЕНИИ ДОРОЖНЫХ ПОТОКОВ И СОТОВЫХ АБОНЕНТОВ



Второй интересный источник данных - антенны для мобильных телефонов, которые расположены в Москве. Их нагрузка коррелируется с количеством людей, которые в данный момент находятся в городе, в том или ином районе. Это масштабный проект, который позволяет изучить, как живет город в летнее и зимнее время, какие затруднения в движении возникают именно зимой, сколько людей летом выезжает на дачу. Мы видим, в какое время люди выезжают на работу - когда их количество в спальных районах сокращается. На основе этих данных мы проводим расчеты, можем откалибровать наши транспортные и урбанистические модели. Правительство города наладило сотрудничество с операторами "большой тройки". Они сохраняют первоначальные на своих серверах. А наш институт разрабатывает математические алгоритмы, которые позволяют получить информацию по нагрузке различных городских территорий в разное время, нужную для градостроительного проектирования.

Что такое Генплан развития Москвы

Каковые первые результаты анализа этих данных?

Они подтверждают моноцентричную структуру Москвы. Большинство людей работают в центре, а проживают в периферийных районах. Но есть некоторые намеки на то, что формируются "очаги" и на периферии. Можно подчеркнуть один интересный момент. Деловой центр "Москва-Сити" оказался на втором месте после вокзалов по числу приезжих. Там фиксируется большое количество людей с немосковскими номерами. Это показывает, что "Москва-Сити" действительно стал международным центром. Данная территория имеет колоссальный потенциал в рамках генерального плана.

Но в районе "Сити" постоянно образуется транспортный коллапс. Как можно решить эту проблему?

Акцент должен быть на развитии общественного транспорта. Надо создать хороший каркас общественного транспорта. Для "Сити" станут развиваться такие элементы как метрополитен и МКЖД.

Кроме того, передвижение автомобилей эффективно регулируется с помощью парковочного пространства. Один из элементов, который мы закладываем в идеологию генерального плана – новая градостроительная политика в отношении парковочного пространства. Раньше у нас были нормативные показатели. Считалось, что для всех машин должны быть парковочные места, и практически бесплатно. Но это немного странная идеология. В любых крупных городах территория - главное богатство. Поэтому когда мы говорим, что отдаем под любые машины всегда вот эту территорию в городе – это немного неправильный подход. Мы прорабатываем новые идеи, как воспринимать парковочное пространство, какая должна быть политика.

Что это могут быть за идеи?

Думаю, надо дождаться апреля.

ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ, КОТОРЫЙ МЫ ЗАКЛАДЫВАЕМ В ИДЕОЛОГИЮ ГЕНПЛАНА – НОВАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА



Какая роль в генеральном плане может быть отведена развитию Москвы-реки?

Москва-река – это своего рода важная ось, на которой могут формироваться городские подцентры. Если двигаться с севера на юг, то сначала это территория района Тушино, которая уже развивается. Затем "зеленый" центр, рекреационные территории - Москворецкий парк, Строгинская пойма. Далее - Мневниковская пойма, у которой будет общественная функция благодаря созданию парламентского центра. Затем идет территория вокруг "Сити" – ядро деловой активности. Далее - исторический центр, который необходимо развивать как культурный центр города. После этого мы переходим в юго-восточную часть города, где есть промышленные зоны, которые имеют возможность для реорганизации: ЗИЛ, Южный Порт. И, наконец, жилые районы, где нужно создавать благоприятную среду, культурные и общественные центры, чтобы люди могли проводить больше времени на реке.

"Вечер": Назван победитель конкурса на развитие территорий Москвы-реки



Как проходит разработка территориальных схем Новой Москвы?

Она находится в окончательной стадии. Мы определили, что cамый важный центр развития Новой Москвы – административно-деловой центр вблизи поселка Коммунарка. Но есть и другие точки роста, например, территория вокруг ЦКАД. Там может развиваться логистика, склады, промышленное направление. Такие объекты должны находиться в отдалении от населенных пунктов.

В Москве готовится масштабная реконструкция МКАД. Как она отразится на развитии прилегающих территорий?

Рядом со МКАД должны развиваться центры деловой активности, чтобы люди, которые приезжают работать в Москвe, не ехали в центр города, а могли найти место приложения труда рядом с МКАД. Самые перспективные в этом плане районы – на пересечении МКАД и железных дорог.

Беседовала София Сарджвеладзе