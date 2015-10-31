МЧС открыло "горячую линию" для родственников пассажиров лайнера A321

Начальник управления МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин во время брифинга в аэропорту Пулково. Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

МЧС России открыло "горячую линию" для родственников пассажиров самолета Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", по предварительным данным, потерпевшего крушение в Египте, сообщает телеканал "Москва 24".

Телефоны "горячей линии": 8-800-100-2001, 8-812-299-99-99.

Кроме того, управление МЧС России по Петербургу переведено в режим повышенной готовности. Представитель ведомства отметил, что информации о крушении самолета не поступало, но спасатели готовы оперативно развернуть все силы в Пулково в случае трагедии. В аэропорт выехали и психологи МЧС.

Лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 6.51 мск субботы. Он пропал с экранов радаров через 23 минуты.

По словам премьер-министра Египта Шерифа Исмаила, в 100 километрах от города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова найдены обломки самолета.

Как сообщает Reuters, самолет полностью разрушен. Большинство пассажиров "скорее всего скончались". На борту находились 224 человека, из них семеро были членами экипажа. Все пассажиры были россиянами, из них 17 были детьми.