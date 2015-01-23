Москвичи стали реже обращаться за психологической помощью по телефону

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Количество обращений на московский телефон экстренной психологической помощи МЧС России оказалось вдвое меньше, чем в 2013 году. При этом число подобных обращений на сайте выросло почти на 1 тысячу, рассказала директор Центра экстренной психологический помощи МЧС России Юлия Шойгу.

"Все большую популярность набирает сайт экстренной психологической помощи населению. Некоторым, особенно мужчинам, легче написать о своей проблеме, чем говорить о ней вслух", - передает слова Шойгу Агентство "Москва".

По данным ведомства, в прошлом году количество обращений на круглосуточный московский телефон экстренной психологической помощи и на сайт сравнялось - по 4,3 тысячи. В 2013 году число обращений по телефону составляло 8,4 тысячи, на сайт - 3,3 тысячи.

Напомним, в настоящее время в столице также работает Московская служба психологической помощи населению, работу которой курирует департамент социальной защиты.

В Московской службе психологической помощи населению сейчас работает около 350 профессиональных психологов. Бесплатные консультации ведутся как лично, так и по телефону, и даже по скайпу. По номеру горячей линии консультацию у психолога можно получить круглосуточно.

"Каждый москвич может набрать с городского телефона простой номер 051 и проработать с психологом свои проблемы – будь это острая кризисная ситуация или вопросы личностного развития, семейная ситуация или профессиональные проблемы", - говорится на сайте службы.