Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Потушен пожар на юго-востоке столицы, сообщается на сайте столичного главка МЧС. Возгорание началось в шести металлических одноэтажных бытовках на площади около 80 квадратных километров.

Сообщение о пожаре по адресу улица Верхние Поля, дом №51, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 21:04. Спасатели незамедлительно выехали к месту пожара. В 21:32 пожар был локализован.

Полностью потушить огонь удалось в 21:35. Сведений о пострадавших не поступало.