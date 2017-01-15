Форма поиска по сайту

Новости

15 января 2017, 22:12

Безопасность

Потушен пожар на юго-востоке столицы

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Потушен пожар на юго-востоке столицы, сообщается на сайте столичного главка МЧС. Возгорание началось в шести металлических одноэтажных бытовках на площади около 80 квадратных километров.

Сообщение о пожаре по адресу улица Верхние Поля, дом №51, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 21:04. Спасатели незамедлительно выехали к месту пожара. В 21:32 пожар был локализован.

Полностью потушить огонь удалось в 21:35. Сведений о пострадавших не поступало.

