Рабочие группы консульства РФ в Каире, МЧС и Ростуризма направлены в Египет

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В аэропорты Египта направлены совместные рабочие группы консульства РФ в Каире, МЧС и Ростуризма, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Они прибудут в аэропорты египетских городов Хургада и Шарм-эш-Шейх для оказания содействия российским туристам, отбывающим на Родину.

В воскресенье 55 самолетов отправятся в Египет для вывоза россиян

Напомним, 6 ноября директор ФСБ Александр Бортников по результатам заседания Национального антитеррористического комитета предложил Владимиру Путину приостановить авиасообщение с Египтом до выяснения причин крушения аэробуса А321.

Предложение было одобрено президентом.

Сейчас в Египте находятся около 80 тысяч туристов из России. Они вернутся в страну с ручной кладью, багаж доставят грузовыми рейсами.

31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург.