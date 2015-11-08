Рабочие группы консульства РФ в Каире, МЧС и Ростуризма направлены в Египет

Фото: m24.ru/Александр Авилов
В аэропорты Египта направлены совместные рабочие группы консульства РФ в Каире, МЧС и Ростуризма, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Они прибудут в аэропорты египетских городов Хургада и Шарм-эш-Шейх для оказания содействия российским туристам, отбывающим на Родину.
Напомним, 6 ноября директор ФСБ Александр Бортников по результатам заседания Национального антитеррористического комитета предложил Владимиру Путину приостановить авиасообщение с Египтом до выяснения причин крушения аэробуса А321.
Предложение было одобрено президентом.
Сейчас в Египте находятся около 80 тысяч туристов из России. Они вернутся в страну с ручной кладью, багаж доставят грузовыми рейсами.
31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург.
