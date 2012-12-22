В "Лужниках" прошел турнир по историческому фехтованию

В "Лужниках" прошел турнир по фехтованию

В "Лужниках" состоялся турнир по историческому фехтованию на Кубок Москвы. В соревнованиях приняли участие почти два десятка команд из разных регионов России.

Открыли состязания участники турнира по историческому фехтованию, которые выявляли сильнейшего в трех весовых категориях. Обычно турнир проходит в начале декабря и проурочен к годовщине Битвы под Москвой, но в этот раз организаторы решили перенести турнир на конец месяца.

Поединки фехтовальщиков проходят в течение одной минуты или до 10 очков.

Для исторического соответствия вся защитная экипировка участников должна быть изготовлена из железа - использование современных высокотехнологичных материалов не допускается.

Клубы для любителей исторических поединков существуют в Москве уже почти двадцать лет, но официально историческое фехтование признали видом спорта только в уходящем году.

Кроме этого, в "Лужниках" открыли детский городок и аттракционы.