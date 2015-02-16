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16 февраля, 15:52

Стоимость реконструкции "Лужников" может увеличиться

Лужники реконструкция проекты Андрей Бочкарев строительство и реконструкция

Фото: M24.ru/Юлия Телегина

Стоимость реконструкции стадиона "Лужники" может повыситься. Увеличение расходов связано с тем, что оборудование для стадиона закупают за рубежом, сообщил журналистам глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, передает корреспондент M24.ru.

Напомним, большая спортивная арена "Лужники" реконструируется к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. "Лужники" примут матч открытия и финал мундиаля.

В ходе реконструкции число мест на стадионе увеличат до 81 тысячи. В частности, на арене появятся VIP-трибуна на 2 тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для представителей СМИ - порядка 2,5 тысяч мест.

Еще 300 мест оборудуют для маломобильных зрителей. Также на трибунах появится 100 скай-боксов - корпоративных лож повышенной комфортности.

Подтрибунное пространство увеличится почти вдвое, оно будет современным и комфортным. На его территории разместят раздевалки для футболистов, тренажеры, спортзалы. Козырек стадиона станет на 11 метров больше, чтобы защитить поле и зрителей от осадков. Остекление тоже заменят.

В непосредственной близости появится международный вещательный центр. Рядом разместят несколько зданий, которые обеспечат проведение всех основных мероприятий чемпионата мира. Создадут и транспортно-пересадочный узел "Лужники".

Как проходит реконструкция "Лужников"

Кроме того, спорткомплекс "Лужники" и смотровую площадку на Воробьевых горах свяжет канатная дорога.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин заявил, что "Лужники" реконструируют с опережением сроков. Вместо запланированного 2017-ого работы на стадионе завершатся в 2016 году.

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Как сообщало M24.ru, после реконструкции на стадионе "Лужники" будет работать система безопасности, способная распознавать лица на видео.

Система сможет идентифицировать обслуживающий персонал стадиона, распределять поток автомобилей посетителей и определять личность автовладельца по номеру машины.

Наблюдать за "Лужниками" будут более 1,2 тысячи видеокамер, добавляют в Депстрое. В их фокус попадут трибуны, внутреннее здание, выходы и входы, а также парковки. Сотрудники службы безопасности смогут отслеживать передвижения любого болельщика по всему стадиону.

Кроме того, в обновленных "Лужниках" усилят контроль над болельщиками. Потенциальных нарушителей смогут отсеять уже на этапе покупки билета. Данные паспортов посетителей будут сверять с "черным списком" - по закону, опасных болельщиков могут не допускать к посещению спортивных соревнований.

На входе всех посетителей будут проверять на наличие запрещенных предметов и опасных химических веществ, говорится в сообщении Депстроя.

Сюжет: Реконструкция и строительство столичных стадионов

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