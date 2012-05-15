Аналог Гайд-парка может появиться в "Лужниках"

Власти Москвы планируют до конца мая провести совещание, на котором будут обсуждаться возможные места создания аналога Гайд-парка в столице, сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности Алексей Майоров.

"Мы уже проводили подобную встречу, на которой решили, что до сегодняшнего числа, то есть до 15 мая, все заинтересованные лица, присутствовавшие на этом совещании, должны обобщить и сформировать свои предложения по месту. В течение еще пяти-семи дней это все будет обсуждаться, и мы снова соберемся. Это будет обязательно в мае", - сказал Майоров.

Он добавил, что в настоящий момент создана рабочая группа по определению места для создания площадки для митингов и дискуссий, уже поступили первые предложения. По словам главы департамента, пока лидируют Центральный парк культуры и отдыха имени Горького и "Лужники", сообщает РИА Новости.

Вместе с тем, высказывая свое мнение относительно этих предложений, Майоров сказал, что "городским властям не хотелось бы политизировать московские парки".

"Нам хотелось бы, чтобы в городе было побольше парковых зон, где горожане могли бы провести свой досуг, подышать свежим воздухом, не выезжая за город", - передает "Интерфакс" слова главы департамента.

Идею создания аналога Гайд-парка, где каждый желающий сможет высказать свои политические взгляды, власти Москвы начали активно рассматривать после акций оппозиции, которые вызвали возмущение некоторых горожан в связи с нарушением общественного порядка и неудобствами из-за перегрузки улиц. Ранее Владимир Путин, будучи главой правительства РФ, предложил подобрать в столице место, где люди могли бы собираться и открыто выражать свое мнение. После этого мэр Москвы Сергей Собянин поручил создать рабочую группу, которая обсудит с общественностью идею создания на территории города своеобразного "гайд-парка".