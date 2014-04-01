Беговую дорожку "Лужников" передали стадиону в Тверской области

Фото: m24.ru

Легкоатлетическую дорожку стадиона "Лужники" отправили в город Кимры Тверской области, сообщили M24.ru в пресс-службе Стройкомплекса Москвы. Уникальный объект решили сохранить при реконструкции спортивной арены и передать в пользование кимрскому стадиону "Спутник" при детско-юношеской спортивной школе № 2.

Ранее администрация города обратилась к столичному правительству с предложением купить дорожку по остаточной цене, так как прежний объект пришел в негодность.

Демонтаж беговой дорожки и других элементов "Лужников" является частью работ по реконструкции стадиона в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. В ходе строительства было принято решение сохранить этот уникальный спортивный объект и продолжить его использование на одном из российских стадионов.

Напомним, высококачественная легкоатлетическая дорожка с искусственным покрытием была уложена в "Лужниках" в 2013 году специально для XIV Чемпионата мира по легкой атлетике, проходившего в Москве.