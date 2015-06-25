Матч за Суперкубок России по футболу перенесли в Санкт-Петербург

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Поединок за Суперкубок России по футболу перенесли из подмосковных Химок в Санкт-Петербург. Изначально планировалось, что встреча пройдет на "Арене Химки", сообщает ТАСС.

Российской футбольной премьер-лиге не удалось договориться с администрацией "Арены Химки", поэтому поединок был перенесен в Санкт-Петербург на стадион "Петровский".

Встреча состоится 12 июля, на поле выйдут действующий чемпион "Зенит" и обладатель Кубка России "Локомотив".

Стоит отметить, что поединок за Суперкубок России еще никогда не проводились в Санкт-Петербурге. С момента основания турнира (2003 год) обладателя Суперкубка определяли в Москве, Краснодаре, Самаре и Ростове-на-Дону.

Действующим обладателем Суперкубка России является ЦСКА, который в прошлом году нанес поражение "Зениту".