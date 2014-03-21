Проклятие Гуттмана: Итоги жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы

Фото: ИТАР-ТАСС

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинальных стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы. Спортивный обозреватель М24.ru Андрей Ярков анализирует возможности претендентов на триумф и вспоминает еврокубковые достижения российских клубов.

Юбилей пришлось отложить

"Зенит" и "Анжи", увы, не смогли преодолеть барьеры 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно, и на этот раз в четвертьфинальной стадии еврокубков российских команд не будет. Очень жаль, ибо пройди питерцы или махачкалинцы дальше – наш клубный футбол мог отпраздновать своеобразный юбилей. На данный момент (с учетом советского периода времени) представители России 24 раза доходили до четвертьфиналов популярных международных турниров. Чаще всего это удавалось столичному "Спартаку" (8 раз). "Динамо" попадало в октет сильнейших 5 раз, ЦСКА и "Торпедо" - по 3, "Локомотив" и "Зенит" - по 2 и еще однажды (в прошлом сезоне) 1/4-й финала достиг казанский "Рубин".

Примечательно, что вплоть до 2006 года российские выходы в четвертьфиналы еврокубков были исключительно прерогативой Москвы. И лишь 8 лет назад эту "монополию" нарушил "Зенит", который тогда спорил за выход в полуфинал розыгрыша Кубка УЕФА с испанской "Севильей". Правда, если говорить о продуктивности, то именно "сине-бело-голубые" наряду с ЦСКА и "Спартаком" добились наиболее значимых достижений. Первые два клуба смогли стать обладателями Кубка УЕФА (в 2008 и 2005-м годах соответственно), а третий поучаствовал в полуфиналах всех трех еврокубков (КЧ/ЛЧ, КУ/ЛЕ и канувший в Лету Кубок обладателей кубков). Кроме "Спартака" ни одна российская команда не может похвастать даже участием в четвертьфинальной стадии всех трех турниров.

Испания вне конкуренции

Из 16-ти клубов, достигших в нынешнем сезоне четвертьфиналов, пять представляют Испанию. Преимущество команд Страны Корриды можно назвать просто глобальным. Англия, Германия, Франция и Португалия смогли сохранить лишь по два клуба, а Италия, Нидерланды и Швейцария – по одному.

Примечательно, что из 8-ми четвертьфиналистов Лиги Европы только три команды ("Севилья", "Валенсия" и АЗ) начали свою нынешнюю международную кампанию именно в ней. Остальные пять были переведены из Лиги чемпионов. "Порту", "Бенфика", "Ювентус" и "Базель" заняли третьи места в квартетах группового этапа ЛЧ и согласно регламенту перешли в число участников менее престижного турнира, ну а перевод "Лиона" произошел еще раньше. Напомним, что этот клуб играл в заключительном квалификационном раунде Лиги чемпионов, где уступил испанскому "Реал Сосьедаду".

Старые знакомые и проклятие Гуттмана

Крайне маловероятно, что после окончания нынешнего сезона список обладателей еврокубков пополнится новым именем. Если брать в расчет так называемый "глобальный" масштаб (клубы, не побеждавшие ни в одном из турниров), то здесь и вовсе вряд ли следует поднимать вопрос о новом триумфаторе. Из 16-ти команд только "Лион", АЗ и "Базель" ранее никогда на европейские вершины не поднимались. К тому же именно три этих клуба

считаются на данном этапе аутсайдерами Лиги Европы. Уровень футболистов "Ювентуса", "Порту", "Бенфики", "Валенсии" и "Севильи" оценивается специалистами и болельщиками как более высокий.

Впрочем, даже если говорить о конкретике (новый победитель Кубка УЕФА/Лиги Европы), то и здесь шансы невелики. Из упомянутой пятерки данный трофей ранее не выигрывала только "Бенфика" (на счету "Ювентуса" три победы, "Севильи" - две, "Валенсии" - одна). Но эта команда, что называется, "проклята". В магию, конечно, можно не верить, но факты – вещь неопровержимая.

Дело было так. "Бенфика" дважды подряд выиграла Кубок чемпионов. Это произошло в 1961 и 1962 годах, когда лиссабонцами руководил Бела Гуттман. После второго триумфа прославленный тренер попросил у руководства клуба прибавку к своему жалованью, но получил отказ. Возмущенный таким ответом наставник сильно обиделся и на прощание заявил, что работать дальше он отказывается, а за свою жадность "Бенфика" теперь будет расплачиваться минимум 100 лет. Гуттман пообещал, что на протяжении этого времени "Бенфика" больше не выиграет ни одного еврокубка.

Поначалу над этим ехидно посмеивались, однако нынче мы имеем следующую картину. Прошло уже 52 года, но "орлы" больше ни разу и не преуспели на международной арене. И ладно бы они плохо играли. Наоборот, за прошедшее после ухода Гуттмана время, "Бенфика" 7(!) раз доходила до финала. В 1963, 1965, 1968, 1988 и 1990 годах команда останавливалась в шаге от завоевания Кубка чемпионов, а в 1983 и 2013 уступала в решающей стадии Кубка УЕФА/Лиги Европы. Гуттман умер в 1981 году. На тот момент "Бенфика" проиграла три финала. Но смерть тренера только усилила проклятие. Четыре следующих финала снова не принесли "орлам" успеха. Нынешние руководители, футболисты и болельщики "Бенфики" постоянно приходят к Гуттману на могилу и вымаливают прощение. Но как показывают факты, пока ничего не помогает.

Лига чемпионов в ожидании достижений

По общему мнению, главными фаворитами ЛЧ сейчас считаются "Барселона", мадридский "Реал" и нынешний владелец трофея мюнхенская "Бавария". При всем уважении к остальным пяти четвертьфиналистам, упомянутая троица нынче вне конкуренции. "Реал" сейчас имеет отличный шанс стать первым в истории десятикратным обладателем Кубка чемпионов. Последний на данный момент триумф "сливочных" датирован 2002 годом, и с тех пор "королевский клуб" еще ни разу не достиг даже финала еврокубка, однако команду возглавил такой ас лигочемпионских баталий как Карло Анчелотти. Напомним, что "Сан-Карло" в 2003 и 2007 годах выиграл ЛЧ с "Миланом". Да и сама игра "Реала" при Анчелотти стала более продуманной даже в сравнении с периодом тренерства Жозе Моуриньо.

Имеет шанс установить значимое достижение и "Бавария". Напомним, что после того, как в 1989 и 1990 годах Кубок чемпионов выиграл "Милан", ни один клуб пока не может завоевать почетный трофей два раза подряд. Нынешний рулевой мюнхенцев Хосеп Гвардиола как и Анчелотти тоже дважды выигрывал ЛЧ в качестве тренера. Руководимая им "Барселона" праздновала успех в 2009 и 2011 годах. К тому же Гвардиола и Анчелотти могут встать в один ряд с легендарным наставником английского "Ливерпуля" Бобом Пейсли. Пока только он является трехкратным обладателем КЧ в роли тренера.

Теоретически повторить успех Пейсли может и Жозе Моуринью, но нынешний "Челси", который сейчас возглавляет португалец, все же уступает по классу "Баварии", "Реалу" и "Барселоне". Что же касается "Барсы", то перед ней вырисовываются перспективы выиграть 4 Лиги чемпионов в течение девяти сезонов. Похожее достижение установил в 70-е-80-е годы прошлого столетия "Ливерпуль", взявший КЧ четырежды за восьмилетний период.

Составы четвертьфинальных пар выглядит следующим образом:

Лига чемпионов

"Барселона" (Испания) – "Атлетико" (Мадрид, Испания)

"Реал" (Мадрид, Испания) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

"Пари Сен-Жермен" (Франция) – "Челси" (Лондон, Англия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Бавария" (Мюнхен, Германия)

Первые матчи пройдут 1 и 2 апреля, ответные – 8 и 9 апреля.

Наиболее острое соперничество ожидается в противоборстве ПСЖ – "Челси". Предсказать победителя здесь практически невозможно. В других же трех парах явными фаворитами считаются "Барселона", "Реал" и "Бавария".

Лига Европы

АЗ (Алкмар, Нидерланды) – "Бенфика" (Лиссабон, Португалия)

"Лион" (Франция) – "Ювентус" (Турин, Италия)

"Базель" (Швейцария) – "Валенсия" (Испания)

"Порту" (Португалия) – "Севилья" (Испания)

Первые матчи пройдут 3 апреля, ответные – 10 апреля.

К фаворитам пар причисляются "Бенфика", "Ювентус", "Валенсия" и "Порту". Впрочем, ЛЕ турнир более непредсказуемый, нежели Лига чемпионов, а потому не следует исключать громких сенсаций.

Андрей Ярков