Россия осталась без клубов в еврокубках

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Последний российский клуб вылетел из борьбы за еврокубки. Накануне питерский "Зенит" проиграл португальской "Бенфике" в домашнем матче.

Сине-бело-голубые сумели забить гол на 69-й минуте матча и вполне могли рассчитывать на выход в следующий этап. Но эти надежды португальцы обрубили на корню. Гол Гайтана в ворота "Зенита" оставил без сомнений вопрос о том, кто же из двух клубов выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Отчаявшиеся питерцы уже не смогли оказать должное сопротивление, и второй гол португальцев на последней добавленной минуте это подтвердил. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Бенфики".

Ранее в этом году из борьбы уже выбыли столичный "Локомотив" и "Краснодар".

Российские клубы не смогли выиграть ни одной встречи в еврокубках в этом году.