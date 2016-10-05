Новый гостиничный комплекс появится на Ленинградском шоссе

Изображение с сайта Стройкомплекса

Архитектурный совет Москвы утвердил строительство нового гостиничного комплекса на Ленинградском шоссе, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

Сейчас по адресу Ленинградское шоссе 61 находится двухэтажная гостиница. Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов уточнил, что здание будет сохранено, а новый комплекс возведут на небольшом удалении от него.

Комплекс будет представлять собой отдельные корпуса на стилобате – общем подземном пространстве, в котором разместятся конференц-зона, ресторан и фитнес центр. Площадь первого корпуса – гостиницы Novotel – будет порядка 7 тысяч квадратных метров, а площадь второго – Adagio – около 5,5 тысячи.

Помимо строительства гостиничного комплекса, архитекторы хотят добавить к проекту создание более активной городской среды, в частности – разбить на территории парк с пешеходными и прогулочными тропинками.