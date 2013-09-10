В КЦ "ЗИЛ" в рамках Fashion Factory прочтут лекции о моде

Фото: ИТАР-ТАСС

9 октября в Культурном центре "ЗИЛ" откроется новый проект Fashion Factory, направленный на развитие российской индустрии моды.



В рамках проекта проведут выставки, показы и международные конкурсы молодых дизайнеров, создадут лабораторию, а также проведут лекции, мастер-классы и обсуждения с участием успешных отечественных и мировых специалистов.

Так, организаторы проведут курс лекций и мастер-классов Zoom. Каждую субботу будут обсуждаться практические, важные для профессионалов темы.

По итогам конкурсов "Русский Силуэт" и "Шапо" 10 молодых дизайнеров получат право бесплатно прослушать курс и участвовать в заключительном мастер-классе. Курс стартует 12 октября лекцией ведущего российского специалиста в области моды, аналитика Андрея Аболенкина.

Каждые две недели, по средам, будут проходить встречи, на которых будут обсуждаться перспективы развития глобальной модной индустрии в условиях эры высоких технологий.

Куратор проекта – российский дизайнер и эксперт моды, член жюри международного конкурса молодых дизайнеров "Русский Силуэт" Людмила Норсоян.

Открытие Fashion Factory состоится в 19:00, вход свободный. Необходима предварительная регистрация.