"Активные граждане" получат дополнительные баллы за чекины на "Круге света"

Фото: M24.ru

За посещение фестиваля "Круг света" пользователи приложения "Активный гражданин" смогут получить дополнительные баллы, сообщается на сайте проекта. Баллы начислят всем гостям фестиваля, которые отметят свое посещение в приложении.

Зачекиниться можно, выбрав фестиваль из списка событий в разделе "Мероприятия". При этом в смартфоне должна работать функция определения местоположения. Пользователи также смогут рассказать о посещении фестиваля в соцсетях.

Как ранее писало издание M24.ru, баллы за посещение городских мероприятий участники проекта "Активный гражданин" начали получать в сентябре. Бонусы раздаются не только за чекины, но и за участие в опросах, а также за приглашение в проект друзей и распространение опросов в соцсетях. Участники проекта, набравшие 1000 баллов, получают статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов. В нем можно расплатиться баллами за городские услуги: велопрокат, парковочные часы, билеты в театры, музеи и кино и др.

Московский Международный фестиваль "Круг Света" в этом году пройдет в четвертый раз. С 10 по 14 октября гости фестиваля смогут увидеть световые инсталляции на семи площадках:

Останкино

ВДНХ

Кузнецкий мост

Большой театр

DIGITAL OCTOBER

Медиа Куб, Манежная площадь

Царицыно

"Мосгорсправка": Фестиваль "Круг света"

Каждый год на "Круге света" профессионалы в области 2D и 3D графики создают мультимедийные и световые шоу, используя в качестве фона фасады исторических зданий и памятников Москвы.

Кроме того, во время фестиваля проводят мастер-классы авторитетные мировые и российские специалисты по работе со светом. Событие организует департамент средств массовой информации и рекламы. Зрители посещают фестиваль бесплатно.