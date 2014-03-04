Прокуратура проводит проверку по факту ЧП в Шатурском районе

Фото: ИТАР-ТАСС

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода грузовых вагонов на перегоне Черусти - Кривандино в Шатурском районе Подмосковья.

"Проведение проверки поручено Восточной и Брянской транспортным прокуратурам... будут выясняться все обстоятельства произошедшего. Кроме того, будет дана оценка проведенным ранее ремонтным работам", - сообщает во вторник пресс-служба Генпрокуратуры.

Кроме того, процессуальную проверку по факту ЧП проводит Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Напомним, вечером 2 марта на перегоне Черусти - Кривандино Казанского направления Московской железной дороги сошли с рельсов 18 вагонов и цистерн грузового поезда, одна цистерна загорелась.

В результате участок Черусти - Кривандино был временно закрыт, а пригородные электрички ходили по укороченному маршруту от станций Шатура и Куровская до Москвы. К утру 4 марта движение на участке было полностью восстановлено.