21 декабря открылся новый пункт пропуска в Кремль

21 декабря управделами президента России Владимир Кожин открыл обновленный пункт пропуска в Кремль у Кутафьей Башни, сообщает канал "Москва 24".
По словам чиновника, теперь пункт оборудован 16 проходами (ранее было семь), а также отоплением, вентиляцией и необходимыми инженерными системами.
Пункт обеспечит проходимость около 60 человек в минуту, в том числе и посетителей с ограниченными возможностями.
Вход предусмотрен со стороны Александровского сада по лестницам, а выход – через главную арку в Кутафьей башне, а также слева и справа от нее.
Проектное решение пункта пропуска согласовано с подразделениями Минкультуры РФ.