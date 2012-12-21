Форма поиска по сайту

21 декабря 2012, 15:22

Политика

21 декабря открылся новый пункт пропуска в Кремль

Новая пропускная система избавит музеи Кремля от очередей

21 декабря управделами президента России Владимир Кожин открыл обновленный пункт пропуска в Кремль у Кутафьей Башни, сообщает канал "Москва 24".

По словам чиновника, теперь пункт оборудован 16 проходами (ранее было семь), а также отоплением, вентиляцией и необходимыми инженерными системами.
Пункт обеспечит проходимость около 60 человек в минуту, в том числе и посетителей с ограниченными возможностями.

Вход предусмотрен со стороны Александровского сада по лестницам, а выход – через главную арку в Кутафьей башне, а также слева и справа от нее.
Проектное решение пункта пропуска согласовано с подразделениями Минкультуры РФ.

