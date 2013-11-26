Победительницей конкурса "Краса России" стала девушка из Владимира

В Москве назвали имя обладательницы титула "Краса России-2013"

В столице завершился 19-й конкурс красоты "Краса России". Первое место заняла Анастасия Трусова из Владимира. Всего за право обладать короной боролись девушки из 50 регионов.

Каждая из претенденток исполнила творческий номер - танцевальный, музыкальный и оригинального жанра.

Мероприятие прошло под девизом "Россия – любовь моя". Само шоу разделили на четыре части (стороны света): север, юг, запад и восток. Темой дефиле в купальниках была Олимпиада в Сочи.

По правилам в конкурсе могут участвовать девушки от 14 до 25 лет. Они не должны быть замужем и иметь детей.