О кладах, ордене "Иуды" и лжедочери Елизаветы расскажут на бесплатной экскурсии

Подземелья Солянки, лютеранская кирха, палаты Мазепы и библиотека Ивана Грозного – о главных легендах Ивановской горки расскажут на бесплатной экскурсии

ТАСС/Игорь Зотин

Самые загадочные и таинственные места столицы собраны в одном районе, который мы по привычке называем Китай-городом.

На самом деле, историческое название района Таганки – Ивановская горка. О легендах, связанных с ней, расскажут на бесплатной экскурсии, которая стартует сегодня, 9 августа, в 19:00 от дома номер 1 по улице Забелина.

Самая известная из историй, связанных с Ивановской горкой гласит, что именно здесь в монастыре провела 25 лет княжна Тараканова, неизвестная, выдававшая себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского и похищенная Екатериной II.

Об этом и многом другом расскажет экскурсовод Анастасия Чернышова. Она проведет участников прогулки по самым загадочным местам одного из семи холмов, на которых построена Москва: именно с "Ивановской горкой" связаны легенды о кладах, единственном ордене "Иуды", дарованном Петром I и Салтычихе.