09 июня 2017, 15:10

Транспорт

Пожар у площади Киевского вокзала ликвидирован

Пожарные ликвидировали возгорание у площади Киевского вокзала, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице.

ЧП произошло в двухэтажном здании склада по адресу: Киевская улица, дом 7. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, к тушению привлекался пожарный поезд РЖД. В 13:45 возгорание локализовали, в районе ЧП наблюдалось сильное задымление. Сведений о пострадавших не поступало.

В районе пожара провели замеры воздуха. Отмечается, что допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена.

Киевский вокзал возгорания ликвидация пожара чп

