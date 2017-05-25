Фильм Сергея Лозницы освистали на Каннском кинофестивале

Фото: кадр из фильма "Кроткая"

Кинокритики неоднозначно приняли фильм Сергея Лозницы "Кроткая" на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает "Интерфакс".

Картина Лозницы, которая участвует в основном конкурсе кинофестиваля, вышла на русском языке, но по факту является совместной продукцией Франции, России, Германии, Литвы, Нидерландов и Украины.

Мировая премьера "Кроткой" состоится на фестивале вечером 25 мая, а журналисты посмотрели ленту днем ранее. Сообщается, что некоторые зрители стали покидать кинозал через 30 минут после начала показа, а после окончания фильма "жидкие аплодисменты" были заглушены недовольными комментариями, выкриками и улюлюканьем.

Фильм "Кроткая" снят по мотивам одноименной повести Федора Достоевского. В интерпретации Лозницы действие происходит в наши дни. Главной героине на почте возвращают посылку, которую она отправляла мужу в тюрьму. Женщина решает ехать к супругу, чтобы узнать, что случилось.